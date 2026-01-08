Dove vedere Camerun-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

blockquote>

Una delle grandi classiche del calcio africano, secondo molti una vera e propria finale anticipata. Il Camerun e i padroni di casa del Marocco si affrontano nei quarti di finale di questa edizione della Coppa d’Africa, in un match che promette emozioni e spettacolo.

Il Camerun ha superato per 2-1 il Sudafrica negli ottavi di finale della competizione, vittoria di misura anche per il Marocco che ha avuto la meglio sulla Tanzania per 1-0 nel turno predente.

La vincente del quarto di finale tra Camerun e Marocco – due delle favorite per il successo finale – sfiderà in semifinale una tra Algeria e Nigeria.

Come guardare Camerun-Marocco in diretta? Canale TV e diretta streaming

Camerun-Marocco sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Camerun-Marocco: ora di inizio

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale Prince Moulay Abdellah Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Forma

Partite tra le due squadre

Sono tredici i precedenti in gare ufficiali tra Camerun e Marocco, una sfida che – come evidenziano anche i numeri – è sempre stata molto equilibrata. Sono quattro le vittorie a testa per le due nazionali, cinque invece i pareggi. Il Camerun è la seconda nazionale più titolata nella storia della Coppa d'Africa con 5 successi, dietro solo all'Egitto che ha trionfato in sette occasione. Il Marocco ha conquistato la sua unica Coppa d’Africa nel 1976.

Classifica