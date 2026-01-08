Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoCamerun
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarocco
Nino Caracciolo

Dove vedere Camerun-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Camerun e Marocco si sfidano nei quarti di finale della Coppa d’Africa: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Una delle grandi classiche del calcio africano, secondo molti una vera e propria finale anticipata. Il Camerun e i padroni di casa del Marocco si affrontano nei quarti di finale di questa edizione della Coppa d’Africa, in un match che promette emozioni e spettacolo.

Il Camerun ha superato per 2-1 il Sudafrica negli ottavi di finale della competizione, vittoria di misura anche per il Marocco che ha avuto la meglio sulla Tanzania per 1-0 nel turno predente.

La vincente del quarto di finale tra Camerun e Marocco – due delle favorite per il successo finale – sfiderà in semifinale una tra Algeria e Nigeria.

Come guardare Camerun-Marocco in diretta? Canale TV e diretta streaming

Camerun-Marocco sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Africa Cup of Nations
Camerun crest
Camerun
CAM
Marocco crest
Marocco
MAR

Camerun-Marocco: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Prince Moulay Abdellah Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Camerun - Marocco

CamerunHome team crest

3-4-3

Formazione

4-3-3

Home team crestMAR
16
D. Epassy
5
N. Tolo
17
S. Kotto
3
C. Malone
18
M. Nagida
2
J. Tchamadeu
15
A. Avom
24
C. Baleba
26
C. Kofane
10
B. Mbeumo
14
D. Namaso
1
Y. Bounou
3
N. Mazraoui
2
A. Hakimi
25
A. Masina
5
N. Aguerd
11
I. Saibari
23
B. El Khannouss
24
N. El Aynaoui
10
B. Diaz
20
A. El Kaabi
17
A. Ezzalzouli

4-3-3

MARAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Pagou

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • W. Regragui

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Forma

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CAM

Ultime 5 partite

MAR

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Sono tredici i precedenti in gare ufficiali tra Camerun e Marocco, una sfida che – come evidenziano anche i numeri – è sempre stata molto equilibrata. Sono quattro le vittorie a testa per le due nazionali, cinque invece i pareggi. Il Camerun è la seconda nazionale più titolata nella storia della Coppa d'Africa con 5 successi, dietro solo all'Egitto che ha trionfato in sette occasione. Il Marocco ha conquistato la sua unica Coppa d’Africa nel 1976.

Classifica

