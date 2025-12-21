Dove vedere Camerun-Gabon in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Privo dell'infortunato Anguissa, il Camerun inizia la propria avventura alla Coppa d'Africa 2025.

Nella prima giornata del Gruppo F del torneo organizzato in Marocco la Nazionale del ct Pagou dovrà vedersela col Gabon, inserito nello stesso raggruppamento dei Leoni Indomabili insieme a Costa d'Avorio e Mozambico.

Di seguito tutte le info su Camerun-Gabon, comprese quelle riguardanti le formazioni, il canale tv del match e la copertura streaming.

Come guardare Camerun-Gabon in diretta? Canale TV e diretta streaming

Camerun-Gabon sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Camerun-Gabon: ora di inizio

Camerun-Gabon si gioca mercoledì 24 dicembre 2025, alle 21:00 italiane, allo stadio Adrar di Agadir (in Marocco).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Camerun - Gabon Probabile formazione Panchina Allenatore D. Pagou Probabile formazione Panchina Allenatore T. Mouyouma

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Partite tra le due squadre

Nei 7 precedenti giocati finora si registrano 4 vittorie del Camerun, 2 del Gabon ed un pareggio.

Classifica