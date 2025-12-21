Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Claudio D'Amato

Dove vedere Camerun-Gabon in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Camerun e Gabon si sfidano per la prima giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa 2025: tutte le info sul match, dalle formazioni a canale tv e diretta streaming.

Privo dell'infortunato Anguissa, il Camerun inizia la propria avventura alla Coppa d'Africa 2025.

Nella prima giornata del Gruppo F del torneo organizzato in Marocco la Nazionale del ct Pagou dovrà vedersela col Gabon, inserito nello stesso raggruppamento dei Leoni Indomabili insieme a Costa d'Avorio e Mozambico.

Di seguito tutte le info su Camerun-Gabon, comprese quelle riguardanti le formazioni, il canale tv del match e la copertura streaming.

Come guardare Camerun-Gabon in diretta? Canale TV e diretta streaming

Camerun-Gabon sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Camerun-Gabon: ora di inizio

Camerun-Gabon si gioca mercoledì 24 dicembre 2025, alle 21:00 italiane, allo stadio Adrar di Agadir (in Marocco).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Camerun - Gabon

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Pagou

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • T. Mouyouma

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

GAB
-Forma

Goal segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CAM

Ultime 5 partite

GAB

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

3

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Nei 7 precedenti giocati finora si registrano 4 vittorie del Camerun, 2 del Gabon ed un pareggio.

Classifica

