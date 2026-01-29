Dove vedere Cagliari-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A ancora protagonista con la ventitreesima giornata di campionato che ha in programma, tra le altre, anche la sfida tra Cagliari e Verona. Un match tra due squadre che hanno iniziato la stagione entrambe con l'obiettivo salvezza e che al momento stanno attraversando un momento di forma opposto.

Su GOAL tutte le info di Cagliari-Verona, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Cagliari-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Cagliari e Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Cagliari-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara tra Cagliari e Verona, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si gioca sabato 31 gennaio all'Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Cagliari

Pisacane dovrebbe schierare Gaetano ed Esposito alle spalle di Kilicsoy. Oltre ai lungodegenti Belotti e Felici, restano out Deiola e Folorunsho che rientreranno a inizio febbraio.

Notizie sul Verona

In porta Perilli resta leggermente favorito su Montipò, Zanetti con il dubbio tra Sarr e Mosquera: sarà uno di loro due ad affiancare Orban in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Obert; Gaetano, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti

Forma

Vittoria in trasferta nel’ultimo turno per il Cagliari, che ha superato la Fiorentina al Franchi. Per la squadra allenata da Pisacane si tratta del secondo successo consecutivo in campionato.

Momento difficile invece per il Verona, battuto dall’Udinese (terzo ko nelle ultime quattro partite di campionato) per 3-1 nella precedente giornata di Serie A.

Partite tra le due squadre

Sono 71 le partite ufficiali che si sono disputate tra Cagliari e Verona. Il bilancio è in equilibrio con 25 vittorie per i sardi, 20 pareggi e 26 successi per la squadra veneta

Classifica

Il Cagliari si presenta al match da dodicesimo in classifica con 25 punti, mentre il Verona è ultimo con 14 punti.