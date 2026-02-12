Dove vedere Cagliari-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Cagliari e Lecce.

Se il ko di Roma non ha influito sul margine che i sardi hanno saputo costruire rispetto alla zona retrocessione, la vittoria ottenuta in extremis dai salentini contro l'Udinese ha consentito ai ragazzi allenati da Di Francesco di tenere a distanza il terzultimo posto, seppur le sabbie mobili siano dietro l'angolo.

Tutto su Cagliari-Lecce, comprese le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Cagliari-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv su DAZN.

Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Cagliari-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

Cagliari-Lecce si gioca lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 20:45, all'Unipol Domus di Cagliari.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Lecce Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco

Probabili formazioni Cagliari-Lecce

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Dossena, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

