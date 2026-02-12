Goal.com
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoLecce
Claudio D'Amato

Dove vedere Cagliari-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Cagliari-Lecce monday night della venticinquesima giornata di Serie A: le info sul match, comprese quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Cagliari e Lecce.

Se il ko di Roma non ha influito sul margine che i sardi hanno saputo costruire rispetto alla zona retrocessione, la vittoria ottenuta in extremis dai salentini contro l'Udinese ha consentito ai ragazzi allenati da Di Francesco di tenere a distanza il terzultimo posto, seppur le sabbie mobili siano dietro l'angolo.

Tutto su Cagliari-Lecce, comprese le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Cagliari-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Lecce crest
Lecce
LEC

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv su DAZN.

Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cagliari-Lecce: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Unipol Domus

Cagliari-Lecce si gioca lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 20:45, all'Unipol Domus di Cagliari.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Lecce

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Cagliari-Lecce

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Dossena, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

Forma

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
2/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

CGL

Ultime 5 partite

LEC

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

8

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

