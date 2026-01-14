Dove vedere Cagliari-Juventus sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Avvicinato il Napoli, ora a -1, la Juventus vola in Sardegna per provare a rimanere nelle zone alte della classifica e continuare a inseguire lo Scudetto. Di fronte un Cagliari a dir poco altalenante in stagione, che ha però dimostrato di poter dire la sua praticamente contro tutte le squadre di Serie A.

Lo scorso novembre, ad esempio, Esposito è riuscito a portare in vantaggio il Cagliari nell'ultimo precedente tra le squadre, con Yildiz che ha ribaltato la sfida con una doppietta firmando il successo dello Stadium.

Ora è tempo del match di ritorno, storicamente in favore dei bianconeri: l'ultimo successo casalingo del Cagliari contro la Juventus risale al 2020, ma in generale nel nuovo millennio l'unico altra vittoria è datata 2009.

Come guardare Cagliari-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cagliari-Juventus si può vedere in diretta tv e streaming su diversi servizi.

Oltre a Dazn, che trasmette tutta la Serie A, la partita tra Cagliari e Juventus è disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i canali numero 201, 202, 213 e 251.

I canali sopracitati sono disponibili su Sky, Sky Go e NOW.

Come guardare Cagliari-Juve all'estero con una VPN

A che ora comincia Cagliari-Juventus?

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Notizie sul Cagliari

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Juventus con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn, Sky e NOW. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Adopo, Prati; Esposito, Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane

Notizie sulla Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

