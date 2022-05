Inter di scena sul campo del Cagliari in vista del penultimo turno del campionato di Serie A.

Posta in palio altissima in quel di Cagliari con sardi e milanesi a giocarsi le ultime chance in ottica dei rispettivi obiettivi stagionali.

Il Cagliari, terzultimo, è rimasto in piena corsa salvezza strappando un clamoroso pareggio al 99' sul campo della Salernitana. I sardi, guidati da Agostini, viaggiano a quota 29 punti, ossia a una lunghezza dal quartultimo posto che significherebbe permanenza in massima serie.

La banda Inzaghi, fresca del trionfo in Coppa Italia contro la Juventus, invece si gioca il tutto in chiave Scudetto: i nerazzurri sono all'inseguimento del Milan capolista che guida la graduatoria con due punti di vantaggio. La compagine meneghina - vittoriosa in rimonta sull'Empoli - è obbligata a vincere sperando nel passo falso rossonero contro l'Atalanta.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-INTER

Cagliari-Inter si giocherà domenica 15 maggio alla Unipol Domus di Cagliari. Il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER IN TV E STREAMING

La sfida tra Cagliari e Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match scaricando l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno assistere al confronto in terra sarda anche in diretta streaming accedendo direttamente al portale tramite pc e notebook, oppure scaricando l'app su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.