Dove vedere Cagliari-Inter in tv e streaming

11esimo turno di Serie A, il Cagliari di Di Francesco ospita l'Inter: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Ha ottenuto due pareggi nelle ultime due gare, il di Di Francesco. Oscillando sempre tra vittoria e sconfitta. Ora alla Sardegna Arena approda l', decisa a conquistare lo Scudetto e reduce dalla vittoria convincente in campionato contro il .

Cagliari e Inter si sono affrontare in Sardegna l'ultima volta nell'estate del 2019, con i rossoblù sconfitti dai goal di Lautaro Martinez e Lukaku, con la rete di Joao Pedro nel mezzo. Gara di ritorno conclusasi in pareggio, con Lautaro ad aprire e Nainggolan a rispondere nell'inverno 2020.

Nella scorsa annata l'Inter ha invece ospitato il Cagliari in Coppa in una gara senza storia giocata a metà gennaio scorso: 4-1 per i nerazzurri grazie a Ranocchia, Borja Valero e Romelu Lukaku (per i rossoblù Oliva). Anche stavolta sarà il belga a guidare l'attacco, forte degli otto goal segnati fin qui,

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-INTER

Il match tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 13 dicembre 2020 alle ore 12:30: gara in programma alla Sardegna Arena di Cagliari per l'undicesimo turno di .

DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER IN TV E STREAMING

Cagliari-Inter sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Cagliari-Inter disponibile anche in su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

Il Cagliari dovrebbe recuperare Simeone, negativizzatosi dal coronavirus, in attacco insieme Zappa, Joao Pedro e Sottil nel solito 4-2-3-1 di Di Francesco. Marin e Rog in mezzo, Cragno tra i pali. In difesa Faragò e Lykogiannis terzini, con Walukiewicz e Carboni centrali.

L'Inter risponde con Lukaku e Lautaro Martinez punte del 3-5-2 di Conte. Darmian e Perisic saranno gli esterni di centrocampo, in mezzo Gagliardini e Barella insieme a Brozovic. Retroguardia composta da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, davanti all'estremo difensore Handanovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.