Dove vedere Cagliari-Como sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Obiettivi opposti per Cagliari e Como, che aprono il sabato di Serie A del 28esim turno. I padroni di casa sono come di consueto in lotta per rimanere nella massima serie, mentre gli ospiti combattono per un storico primo approdo in Champions League, tra l'altro dopo aver fermato l'Inter nella partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia.

I rossoblù sono reduci dal pareggio di Parma in cui hanno ritrovato un grande Folorunsho e sperano di sfruttare l'Unipol Domus per tre punti che significherebbero conferma in Serie A sempre più vicina. Il Como appare però favorita vista la grande stagione e la voglia di giocare la Champions, o al massimo l'Europa League, per la prima volta nella propria storia.

Le due squadre si sfidano dopo il pareggio senza reti maturato a novembre per la gara d'andata, con i lariani che hanno avuto la meglio anche nel precedente incontro ufficiale della scorsa annata di Serie A.

Come guardare Cagliari-Como in diretta? Canale TV e streaming

Cagliari-Como si può vedere in diretta tv e streaming solo su DAZN, via app o sito ufficiale del servizio.

Chi ha attivato zona Dazn, però, può guardare la gara tra Cagliari e Como anche sul satellite e in particolare sul numero 214 di Sky, ovvero il canale Dazn 1.

Per Cagliari-Como non è prevista una diretta in chiaro e gratis per tutti, nè in tv nè in streaming.

Come guardare Cagliari-Como all'estero con una VPN

Cagliari-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

Sabato 7 marzo 2026

Ore 15:00

Unipol Domus

Cagliari

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Como

Probabili formazioni Cagliari-Como

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Como con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas

Forma, le ultime gare di Cagliari e Como

Partite tra Cagliari e Como

Classifica di Cagliari e Como