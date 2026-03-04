Goal.com
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoComo
Francesco Schirru

Dove vedere Cagliari-Como sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Prima partita del sabato, Cagliari-Como si gioca in Sardegna alle ore 15: i padroni di casa cercano punti per avvicinarsi alla salvezza, gli ospiti puntano alla Champions League.

Obiettivi opposti per Cagliari e Como, che aprono il sabato di Serie A del 28esim turno. I padroni di casa sono come di consueto in lotta per rimanere nella massima serie, mentre gli ospiti combattono per un storico primo approdo in Champions League, tra l'altro dopo aver fermato l'Inter nella partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia.

I rossoblù sono reduci dal pareggio di Parma in cui hanno ritrovato un grande Folorunsho e sperano di sfruttare l'Unipol Domus per tre punti che significherebbero conferma in Serie A sempre più vicina. Il Como appare però favorita vista la grande stagione e la voglia di giocare la Champions, o al massimo l'Europa League, per la prima volta nella propria storia.

Le due squadre si sfidano dopo il pareggio senza reti maturato a novembre per la gara d'andata, con i lariani che hanno avuto la meglio anche nel precedente incontro ufficiale della scorsa annata di Serie A.

Come guardare Cagliari-Como in diretta? Canale TV e streaming

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Como crest
Como
COM

Cagliari-Como si può vedere in diretta tv e streaming solo su DAZN, via app o sito ufficiale del servizio.

Chi ha attivato zona Dazn, però, può guardare la gara tra Cagliari e Como anche sul satellite e in particolare sul numero 214 di Sky, ovvero il canale Dazn 1.

Per Cagliari-Como non è prevista una diretta in chiaro e gratis per tutti, nè in tv nè in streaming.

Come guardare Cagliari-Como all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Como con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Cagliari-Como: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Unipol Domus
  • Sabato 7 marzo 2026
  • Ore 15:00
  • Unipol Domus
  • Cagliari

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Como

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Cagliari-Como

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Folorunsho, Sulemana; Palestra, Esposito, Kilicsoy

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas

Forma, le ultime gare di Cagliari e Como

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra Cagliari e Como

CGL

Ultime 5 partite

COM

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

5

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica di Cagliari e Como

0