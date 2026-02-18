Dove vedere Cagliari-Lazio sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda partita consecutiva in casa per il Cagliari di Pisacane, che a pochi giorni dalla sconfitta dell'Unipol Domus contro il Lecce dell'ex Di Francesco ospita la Lazio. Come il team sardo, anche quello capitolino viene da un k.o interno, rimediato nell'ultimo turno di campionato contro la lanciatissima Atalanta.

Separate da sole cinque punti (33 la Lazio, 28 il Cagliari), le due squadre sanno benissimo di dover rialzare immediatamente la testa, considerando i due terzi del campionato oramai passati.

I rossoblù sono nuovamente alle prese con la lotta salvezza, con un +7 sulla Fiorentina importante ma che non garantisce ancora la permanenza in Serie A, mentre i biancocelesti devono inseguire il settimo posto che può valere la Conference League.

Come guardare Cagliari-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cagliari-Lazio, come tutte le partite del sabato sera, si può vedere in diretta tv sia su Dazn che su Sky e NOW. In particolare, oltrea all'app e al sito di Dazn, la gara di Cagliari è disponibile sui canali Sky, Sky Go e NOW numero 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Cagliari-Lazio, ora di inizio

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Lazio Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

