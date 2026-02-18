Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoLazio
Guarda su NOWGuarda su DAZN
GOAL

Dove vedere Cagliari-Lazio sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Terza e ultima gara del sabato, Cagliari contro Lazio in terra sarda: la formazione di Pisacane di nuovo in casa dopo la gara persa lunedì contro il Lecce.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda partita consecutiva in casa per il Cagliari di Pisacane, che a pochi giorni dalla sconfitta dell'Unipol Domus contro il Lecce dell'ex Di Francesco ospita la Lazio. Come il team sardo, anche quello capitolino viene da un k.o interno, rimediato nell'ultimo turno di campionato contro la lanciatissima Atalanta.

Separate da sole cinque punti (33 la Lazio, 28 il Cagliari), le due squadre sanno benissimo di dover rialzare immediatamente la testa, considerando i due terzi del campionato oramai passati. 

I rossoblù sono nuovamente alle prese con la lotta salvezza, con un +7 sulla Fiorentina importante ma che non garantisce ancora la permanenza in Serie A, mentre i biancocelesti devono inseguire il settimo posto che può valere la Conference League.

Come guardare Cagliari-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Lazio crest
Lazio
LAZ

Abbonati a NOWSolo per oggi: il Pass Sport di NOW con una promo esclusiva: Primo mese a 9,99€, poi a listino

Cagliari-Lazio, come tutte le partite del sabato sera, si può vedere in diretta tv sia su Dazn che su Sky e NOW. In particolare, oltrea all'app e al sito di Dazn, la gara di Cagliari è disponibile sui canali Sky, Sky Go e NOW numero 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Cagliari-Lazio, ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Unipol Domus

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Lazio

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

Le ultime partite

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

CGL

Ultime 5 partite

LAZ

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

3

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità
0