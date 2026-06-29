Brasile vs Giappone è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming live.

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Brasile-Giappone: data e orario

Brasile e Giappone si affrontano agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 all'Houston Stadium, in Texas. La Seleção arriva a questo appuntamento da prima del Girone C, con sette punti conquistati in tre partite e la consapevolezza di essere tra le squadre più attese del torneo.

Vinicius Junior è il grande protagonista di questo Mondiale. Quattro gol in tre presenze, prestazioni di altissimo livello e la sensazione concreta che il talento del Real Madrid stia finalmente esprimendo tutto il suo potenziale sulla scena internazionale. Carlo Ancelotti ha costruito una squadra attorno a lui, e i risultati finora gli hanno dato ragione.

Eppure il Brasile non è privo di ombre. Raphinha non sarà della partita per infortunio, e le domande sulla profondità della rosa rimangono aperte. Ancelotti continua ad aggiustare il sistema, cercando il giusto equilibrio tra spettacolo e solidità.

Il Giappone di Hajime Moriyasu arriva a Houston come una squadra organizzata, difficile da affrontare e tutt'altro che intimidita. I Samurai Blue hanno chiuso secondi nel Girone F con due vittorie e un pareggio, dimostrando concretezza e compattezza difensiva. Il 4-0 rifilato alla Tunisia è stato un segnale preciso delle loro ambizioni.

L'assenza di Takefusa Kubo per infortunio è un colpo per Moriyasu, ma il Giappone ha dimostrato di avere forza collettiva sufficiente per sopperire alle assenze individuali. Il pareggio per 2-2 contro l'Olanda nella fase a gironi e la vittoria in amichevole contro l'Inghilterra raccontano di una squadra capace di tenere testa alle grandi.

Un ottavo di finale tra il talento individuale brasiliano e la disciplina tattica giapponese: Houston è pronta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Carlo Ancelotti deve fare a meno di Raphinha, out per infortunio. Il probabile undici titolare del Brasile vede Alisson Becker in porta, con Gabriel, Marquinhos, Danilo e Douglas Santos in difesa. A centrocampo spazio a Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, mentre in attacco sono attesi Rayan, Vinicius Junior e Matheus Cunha. Nessuno squalificato tra i verdeoro.

Hajime Moriyasu deve rinunciare a Takefusa Kubo per infortunio. Il Giappone dovrebbe scendere in campo con Zion Suzuki tra i pali, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito e Daizen Maeda in difesa, e un centrocampo-attacco composto da Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka e Ayase Ueda. Nessun giocatore squalificato per i Samurai Blue. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 11 Raphinha Infortuni e squalifiche 8 T. Kubo

Stato di forma

Il Brasile arriva a questo ottavo di finale con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita è stata il 3-0 contro la Scozia il 24 giugno, risultato che ha confermato il primo posto nel Girone C. In precedenza, la Seleção aveva pareggiato 1-1 con il Marocco e battuto Haiti 3-0 nella fase a gironi. Nelle amichevoli pre-torneo, il Brasile ha superato l'Egitto 2-1 e demolito Panama 6-2, segnando complessivamente 15 gol e subendone quattro in cinque partite.

Il Giappone ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro la Svezia il 25 giugno, che è bastato per chiudere secondi nel Girone F. Prima di quella partita, i Samurai Blue avevano travolto la Tunisia 4-0 e pareggiato 2-2 con l'Olanda all'esordio. Nelle amichevoli, il Giappone aveva battuto l'Islanda 1-0 e l'Inghilterra 1-0. In cinque partite, otto gol segnati e quattro subiti.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 14 ottobre 2025, quando il Giappone ha battuto il Brasile 3-2 in casa in un'amichevole: la vittoria più recente dei Samurai Blue sulla Seleção. Prima di quel risultato, il Brasile aveva vinto quattro confronti consecutivi, tra cui un 1-0 in amichevole nel giugno 2022 e un 3-1 nel novembre 2017. Nei cinque precedenti disponibili, il Brasile ha vinto tre volte contro una del Giappone.

Classifica





Nella classifica dei Mondiali, il Brasile ha chiuso al primo posto nel Girone C, mentre il Giappone ha terminato secondo nel Girone F.





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