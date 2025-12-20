Dove vedere Bra-Juventus Next Gen in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bra e Juventus Next Gen daranno vita a un inedito derby piemontese di Serie C Sky Wi-Fi. Nell’anticipo delle 12:30, al Sivori di Sestri Levante, giallorrossi e bianconeri si sfidano per la prima volta nella loro storia.

Il Bra va a caccia di un risultato positivo che sarebbe fondamentale per continuare l’inseguimento ala zona salvezza.

La Juventus Next Gen, invece, ha il mirino sulla zona playoff, al momento distante solamente due punti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bra-Juventus Next Gen in diretta? Canale TV e diretta streaming

Bra-Juventus Next Gen verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 258.

Sarà possibile seguire Bra-Juventus Next Gen anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Bra-Juventus Next Gen: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Bra e Juventus Next Gen, valida per la giornata numero 19 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 21 dicembre, allo stadio Sivori di Sestri Levante, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bra

Nisticò dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 con un centrocampo folto che possa dare equilibrio alla manovra. In avanti tandem Baldini-Sinani.

BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis, Cannistrà, Sganzerla; Lia, Lionetti, Maressa, Campedelli, Morleo; Baldini, Sinani. All. Fabio Nisticò.

Notizie sulla Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen continuerà a utilizzare il 3-4-3 ideato da Brambilla, con Anghelè e Deme ai lati di Guerra.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio, Mazur, Faticanti, Rouhi; Anghelè, Deme; Guerra. All. Brambilla.

Forma

7 punti nelle ultime 5 giornate per il Bra, che a Terni ha interrotto un mini filotto positivo da due vittorie e un pari. La Juve, invece, è imbattuta a dicembre, con una vittoria e tre pareggi.

Partite tra le due squadre

Inedito assoluto a Sestri Levante.

Classifica

La Juventus Next Gen è dodicesima in classifica, con 20 punti: sono 6 quelli di vantaggio sul Bra, che è in zona playout, sedicesimo.