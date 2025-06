Dove vedere Borussia Dortmund-Monterrey in diretta TV e streaming?

Borussia Dortmund vs Monterrey

Mondiale per Club

Borussia Dortmund e Monterrey chiudono la fase degli ottavi di finale del Mondiale per Club: dove vedere la sfida e tutte le info sul match.

Il turno degli ottavi di finale del Mondiale per Club si conclude con la sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey.

I tedeschi hanno concluso la prima fase in testa alla classifica del girone, mentre i messicani hanno ottenuto il pass per la fase ad eliminazione diretta solo all'ultimo turno.

Dove vedere Borussia Dortmund-Monterrey in diretta: canale tv e streaming

Borussia Dortmund-Monterrey sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Borussia Dortmund-Monterrey:

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Borussia Dortmund-Monterrey: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Borussia Dortmund-Monterrey in diretta TV e in streaming?

Borussia Dortmund-Monterrey: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Borussia Dortmund e Monterrey

Dopo un avvio in sordina a causa dello 0-0 contro il Fluminense, il Borussia Dortmund ha poi ottenuto il bottino pieno grazie ai successi contro il Mamelodi Sundowns, con un rocambolesco 4-3, e sull'Ulsan, per 1-0.

Il Monterrey, invece, ha ottenuto il passaggio del turno solo all'ultima giornata grazie al netto successo per 4-0 contro l'Urawa Reds, con l'Inter che ha superato per 2-0 il River Plate evitando un possibile "biscotto".

