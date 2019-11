Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming

L'Inter fa visita al Borussia Dortmund nella quarta giornata del Gruppo F di Champions League: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la vittoria ottenuta in casa l' fa visita al nella gara valida per la quarta giornata del Gruppo F di . Gara forse decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi.

I nerazzurri infatti attualmente occupano il secondo posto del proprio girone con quattro punti dopo tre partite insieme al e in caso di vittoria farebbero un importante passo avanti.

L'Inter come detto, dopo il deludente pareggio casalingo all'esordio contro lo Slavia Praga, ha perso giocando un'ottima partita sul campo del prima di battere 2-0 il Borussia Dortmund a 'San Siro'.

I tedeschi invece hanno pareggiato in casa contro il Barcellona e vinto senza problemi a Praga per 0-2. La sconfitta di Milano, però, ha complicato i piani del Dortmund e rimesso in piena corsa l'Inter.

A guidare il Gruppo F, ovviamente, è il Barcellona grazie ai sette punti frutto di due vittorie e un pareggio. Borussia Dortmund e Inter si giocano la seconda piazza e il pass per gli ottavi.

QUANDO SI GIOCA BORUSSIA DORTMUND-INTER

Borussia Dortmund-Inter si gioca martedì 5 novembre al 'Signal Iduna Park' di Dortmund. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. L'arbitro della gara sarà l'olandese Makkelie.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-INTER IN TV E STREAMING

Borussia Dortmund-Inter verrà trasmessa in diretta da Sky solo per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre). La gara sarà visibile per tutti anche in chiaro su Canale 5.

Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita in diretta su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go o sul sito di Sky. Tutti gli altri possono seguire Borussia Dortmund-Inter in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it.

La gara inoltre sarà disponibile in diretta streaming anche su Now TV per coloro che sono abbonati al servizio streaming di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-INTER

Tanti problemi di formazione per Favre che ha il dubbio Burki in porta e spera di recuperare Reus: se i due non dovessero farcela pronti Hitz e Thorgan Hazard. Dubbio anche a centrocampo tra Weigl e Delaney col primo favorito. In attacco Brandt dovrebbe essere l'unica punta.

Conte rispetto alla trasferta di dovrebbe recuperare Asamoah e Sensi, rilanciando entrambi nell'undici titolare. Rientrano anche Godin in difesa e Candreva sull'out destro. Confermatissima ovviamente la coppia Lautaro-Lukaku in attacco. Possibile convocazione anche per D'Ambrosio, ai box resta il solo Sanchez.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, Hazard, Hakimi; Brandt.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.