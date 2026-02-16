Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un posto negli ottavi di finale di Champions League: è questo l’obiettivo comune di Borussia Dortmund e Atalanta, squadre che si fronteggeranno nel doppio confronto playoff che mette in palio il prosieguo nella competizione.

Una match dal grande fascino e dallo spettacolo assicurato, tra due squadre che fanno della qualità e degli schemi offensivi il proprio punto di forza.

Su GOAL tutte le info di Borussia Dortmund-Atalanta, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Borussia Dortmund-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Il playoff d’andata di Champions League che vedrà sfidarsi Borussia Dortmund e Atalanta sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Borussia Dortmund-Atalanta: ora di inizio

Champions League - Fase finali Signal Iduna Park

Borussia Dortmund-Atalanta, playoff d’andata di Champions League, si gioca martedì 17 febbraio al Signal Iduna Park di Dortmund. Il fischio d’inizio dell’incontro è alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Borussia Dortmund

Borussia Dortmund in emergenza difensiva, con Filippo Male e il capitano Emre Can out, così come Sule e Schlotterbeck. In attacco Beier con il bomber Guirassy.

Notizie sull'Atalanta

Oltre Charles De Ketelaere, Palladino ha perso per infortunio anche Raspadori. Sulla trequarti spazio a Samardzic e Zalewski con Scamacca favorito su Krstovic per il ruolo di prima punta.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca.

Forma

Ottimo momento di forma per il Borussia Dortmund che nell’ultimo turno di campionato ha rifilato un poker al Mainz allungando la striscia di vittoria consecutive in campionato.

Vittoria nell’ultimo turno anche per l’Atalanta cha superato in trasferta la Lazio, conquistando il terzo successo nelle ultime quattro partire di campionato.

Partite tra le due squadre

Sono due i precedenti ufficiali tra Borussia Dortmund e Atalanta e risalgono entrambi all’Europa League 2017/2018: le due gare si conclusero con una vittoria dei tedeschi e un pareggio.

Classifica

Il Borussia Dortmund è secondo in Bundesliga a sei punti dal Bayern Monaco capolista, mentre l’Atalanta è sesta a quota 42 punti in Serie A.