Dove vedere Bologna-Milan in tv e streaming

Il Bologna sfida il Milan nel posticipo serale della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli è impegnato in trasferta sul campo del di Sinisa Mihajlovic nel posticipo domenicale serale della 15ª giornata di . I rossoneri sono decimi in classifica con il a quota 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani occupano il 12° posto con la con 16 punti e un cammino di 4 successi, 4 pareggi e 6 k.o.

Un successo permetterebbe al Diavolo di avvicinare quella zona europea che rappresentava l'obiettivo minimo di inizio stagione, ma dall'altra parte alimenterebbe le speranze degli emiliani di ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza.

Nei 71 confronti fra le due squadre disputati in Serie A in casa del Bologna, il bilancio è in perfetto equilibrio con 25 vittorie rossoblù, 25 successi rossoneri e 21 pareggi. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale però al 10 marzo 2002, quando la formazione di Guidolin si impose 2-0 su quella di Ancelotti con le reti di Fresi e Julio Cruz. Da allora ci sono state 13 affermazioni dei milanesi e 5 pareggi.

Il Bologna è reduce da 2 sconfitte di fila, un pareggio nel derby con il e un successo sul nelle ultime 4 gare di campionato, praticamente identico il cammino del Milan, con 2 k.o. con e , un pareggio con il Napoli e una vittoria nell'ultima giornata contro il Parma. Gli emiliani inoltre sono stati eliminati in Coppa con un pesante 4-0 in trasferta a Udine.

L'argentino Rodrigo Palacio è il miglior marcatore dei rossoblù con 4 reti realizzate, Theo Hernández e Krzysztof Piatek sono invece i giocatori più prolifici del Milan con 3 goal realizzati ciascuno.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan si giocherà la sera di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN IN TV E STREAMING

Il posticipo domenicale Bologna-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricano l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale dell'applicazione.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN

Al Dall'Ara ci sarà qualche novità importante nell'undici titolare di Mihajlovic. La principale è sulla trequarti: alle spalle del centravanti Palacio, infatti, il gioiellino danese Skov Olsen sarà preferito a Orsolini, mentre il recuperato Dzemaili giocherà alto al posto dell'infortunato Soriano in un terzetto completato da Sansone. In mediana, vista l'assenza di Medel per squalifica, Schouten affiancherà Poli. Davanti a Skorupski, infine, la difesa a quattro sarà composta dai terzini Tomiyasu e Denswil - Dijks è ancora ai box per infortunio - e dalla coppia centrale Bani-Danilo.

Diversi dubbi di formazione per il tecnico del Milan Pioli a centrocampo e in attacco. In mediana è recuperato Paquetá ma il brasiliano partirà con ogni probabilità dalla panchina: dal 1' spazio a Kessié ed uno fra Bonaventura e Calhanoglu come mezzali, accanto al playmaker Bennacer. Nel tridente d'attacco a sinistra finirà il turco se l'atalantino sarà impiegato più arretrato, con Suso punto fermo a destra e al centro il ballottaggio fra Rafael Leão e Piatek, col polacco leggermente favorito. Praticamente scolpita invece la difesa: davanti a Donnarumma giocheranno Musacchio e Romagnoli al centro e Conti e Theo Hernández come esterni bassi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu