Dove vedere Bologna-Juventus in tv e streaming

Il Bologna sfida in casa la Juventus capolista nella 27ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Smaltita la delusione per la sconfitta nella finale di Coppa , la di Maurizio Sarri si tuffa sul campionato di , dove per la 27ª giornata è impegnata in trasferta sul campo del di Sinisa Mihajlovic. La Vecchia signora comanda la classifica con 73 punti, frutto di 20 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e ha una lunghezza di vantaggio sulla , attualmente 2ª.

Gli emiliani si trovano invece al 10° posto a quota 34 punti, con un cammino di 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte e possono ancora sperare in un piazzamento valido per l' , visto che il successo del in potrebbe garantire la qualificazione anche alla formazione che si piazzerà al 7° posto.

In casa degli emiliani le due squadre si sono affrontate 72 volte, con una prevalenza di successi bianconeri, 31, a fronte di 23 pareggi e 18 affermazioni dei felsinei. La Juventus non perde in casa del Bologna da 17 gare. Nelle ultime 16 sfide, infatti, i bianconeri hanno ottenuto 11 vittorie, fra cui 3 negli ultimi 3 incroci nel capoluogo emiliano, e 5 pareggi.

L'ultimo successo casalingo dei rossoblù contro i bianconeri risale a ben 22 anni fa ed è datato 29 novembre 1998: in quell'occasione i felsinei di Mazzone travolsero 3-0 la squadra guidata da Marcello Lippi, con reti di Paramatti, Beppe Signori e Fontolan.

Il Bologna ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate in campionato, mentre la capolista, che il 17 giugno ha perso ai rigori la finale di Coppa Italia contro il Napoli, è reduce da una sconfitta e 3 vittorie di fila negli ultimi 4 match di Serie A.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Juventus e della Serie A con 24 reti in campionato, mentre Riccardo Orsolini è il giocatore più prolifico del Bologna con 7 reti all'attivo.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna-Juventus si giocherà la sera di lunedì 22 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna e senza spettatori, in rispetto del protocollo cui i club devono attenersi per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara sarà alle ore 21.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Tifosi e semplici appassionati potranno seguire Bologna-Juventus in diretta su Sky, che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

Mihajlovic dovrà far fronte alle squalifiche di Bani, Santander e Schouten, e all'infortunio del talento danese Skov Olsen. Davanti Palacio agirà da prima punta, con Orsolini, Soriano e Barrow, favorito su Sansone, come trequartisti alle sue spalle. In mediana coppia composta da Medel e Poli. In difesa, davanti al portiere Skorupski, Tomiyasu e Dijks, favorito su Mbaye e Krejci, si candidano come terzini, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Danilo e Denswil.

Sarri perde Khedira e Alex Sandro per infortunio, e ha ancora ai box Demiral e Higuain. Fra i pali Szczesny rileverà Buffon, in difesa Bonucci e De Ligt formeranno la coppia centrale, con Cuadrado a destra e De Sciglio, favorito su Danilo, a sinistra. In mediana Pjanic in cabina di regina, con Bentancur e Matuidi mezzali ai suoi lati. Davanti Dybala agirà da punta centrale, con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni offensivi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.