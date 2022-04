In piena lotta per lo Scudetto, l'Inter si gioca un'importante fetta di titolo nel recupero valido per il 20° turno di Serie A: nerazzurri di scena a Bologna, dove lo scorso 6 gennaio non si giocò in virtù dei casi di positività rilevati all'interno della squadra rossoblù.

Segui Bologna-Inter su DAZN. Attiva ora

I campioni d’Italia si presentano a questa sfida, che rappresenta uno snodo fondamentale per la corsa che porta al titolo, in grande forma. In campionato sono infatti in serie positiva da fine febbraio e soprattutto sono reduci da quattro vittorie consecutive (contro Juventus, Verona, Spezia e infine Roma). Un filotto importante che ha consentito loro di tornare a scalare la classifica, di staccare il Napoli ora terzo, e di lanciare la volata Scudetto.

In serie positiva sono anche i felsinei che, nelle ultime quattro uscite, sono sempre riusciti a portare a casa punti. Il Bologna infatti è reduce da una vittoria e tre pareggi, gli ultimi due dei quali ottenuti negli ultimi due turni sul campo della Juventus (con pareggio dei bianconeri in extremis quando i rossoblù erano in nove) e in casa contro l’Udinese (2-2 il risultato del Dall’Ara).

Pioggia di goal nel match d'andata disputato a San Siro: 6-1 in favore dell'Inter con ben cinque marcatori diversi (Lautaro, Skriniar, Barella, Vecino e doppietta di Dzeko), di Theate la rete della bandiera bolognese.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-INTER

Bologna-Inter si giocherà mercoledì 27 aprile 2022 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:15.

DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV E STREAMING

La sfida tra Bologna e Inter sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv e sulle console di gioco PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Visione in streaming su DAZN grazie all'app disponibile per sistemi operativi iOS e Android, mentre da pc basterà collegarsi al sito e selezionare l'evento dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli abbonati Sky potranno gustarsi l'incontro con l'app di Sky Go per pc, smartphone e tablet, con la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati) come alternativa.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Edoardo Testoni a curare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky, invece, Bologna-Inter sarà raccontata da Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

Sinisa Mihajlovic dovrebbe disegnare il suo Bologna con un 3-5-2 nel quale si rivedranno Soumaoro ed Arnautovic che rientrano dalle rispettive squalifiche. Ad affiancare l’attaccante austriaco dovrebbe essere Orsolini. Hickey confermato a sinistra, mentre rispetto alla sfida con l’Udinese si dovrebbero rivedere Skorupski e e Schouten nell’undici titolare.

L'articolo prosegue qui sotto

Simone Inzaghi si affiderà ad un 3-5-2 nel quale, davanti ad Handanovic, il terzetto di difesa dovrebbe essere completato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A sinistra è ballottaggio tra Perisic e Goosens (possibile esordio da titolare per l’ex atalantino), mentre in avanti potrebbe esserci Correa al fianco di Lautaro Martinez.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi