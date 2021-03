Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming

L'Inter vuole proseguire la propria marcia, ma il Bologna è in un buon momento. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Torna la Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e torna in campo anche l'Inter capolista, che a Bologna ha tutta l'intenzione di proseguire la marcia trionfale che la sta portando a dominare la classifica di Serie A.

L'Inter è reduce da un filotto di 8 successi consecutivi in campionato, striscia che non solo l'ha portata in vetta, ma che le ha consentito di costruirsi un ampio margine sul secondo posto del Milan. Senza dimenticare che gli uomini di Antonio Conte devono sempre recuperare la gara contro il Sassuolo, in programma il 7 aprile alle ore 18.45.

Il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic sta però vivendo un ottimo momento di forma: i felsinei hanno vinto 3 delle ultime 5 partite di campionato e sono reduci da due successi di fila, ottenuti in casa contro la Sampdoria e poi a Crotone, in rimonta da 0-2 a 3-2.

La gara d'andata tra Inter e Bologna si è disputata a San Siro lo scorso 5 dicembre: i nerazzurri si sono imposti per 3-1 grazie a una rete di Lukaku e a una doppietta di Hakimi. Inutile per i rossoblù il goal del momentaneo 2-1 di Vignato.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-INTER

Bologna-Inter, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A, si giocherà in posticipo serale il 3 aprile, sabato di Pasqua, allo stadio Dall'Ara di Bologna: il match tra la formazione di Antonio Conte e quella di Sinisa Mihajlovic è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV E STREAMING

Bologna-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che per il triennio 2018-2021 ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, si potrà assistere alla sfida del Dall'Ara sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

In diretta streaming, invece, si potrà assistere a Bologna-Inter attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un'ulteriore alternativa è quella di seguire il match su NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

Il Bologna non avrà a disposizione l'ex Palacio, ammonito a Crotone e squalificato, e Skorupski, positivo al Covid-19 e sostituito da Da Costa. Scontato in attacco lo spostamento di Barrow nel ruolo di prima punta, con Soriano alle sue spalle e, sulle fascie, Sansone e uno tra Orsolini e Skov Olsen. In mezzo al campo Schouten potrebbe riprendersi il posto accanto a Svanberg al posto di Dominguez.

L'Inter rischia di presentarsi a Bologna con parecchie defezioni causa Covid: assenti in questo senso D'Ambrosio, de Vrij e Vecino, mentre Handanovic dovrebbe recuperare e scendere regolarmente in campo. Out anche Vidal, operato al menisco: in mezzo al campo potrebbe toccare a Eriksen, favorito su Gagliardini per affiancare Barella e Brozovic. Pronto Ranocchia in difesa. Hakimi e Perisic sulle due fasce.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte