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Serie A
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Stadio Renato Dell'Ara
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Guarda su DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Bologna vs Inter
Inter
Bologna

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Bologna e Inter: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Bologna e Inter si sfidano nell’epilogo della propria stagione, nella 38esima giornata di Serie A.I nerazzurri si presentano da campioni d'Italia indiscussi, avendo dominato il torneo, conquistando 86 punti fin qui. I padroni di casa, invece, occupano l'8° posto a quota 55 punti, e vogliono salutare al meglio il proprio pubblico.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Bologna e Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT

Per vedere Bologna-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bologna-Inter: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Inter, valida per la 38esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 22 maggio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Inter

BolognaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

3-5-2

Home team crestINT
1
L. Skorupski
14
T. Heggem
17
Joao Mario
33
J. Miranda
26
J. Lucumi
8
R. Freuler
10
F. Bernardeschi
11
J. Rowe
19
L. Ferguson
6
N. Moro
9
S. Castro
13
J. Martinez
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
31
Y. Bisseck
11
L. Henrique
8
P. Sucic
22
H. Mkhitaryan
43
M. Cocchi
17
A. Diouf
10
L. Martinez
94
F. Esposito

3-5-2

INTAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

Lucumí al centro della difesa dopo aver scontato il turno di squalifica, con lui Helland mentre Zortea (o Joao Mario) e Miranda agiranno come terzini. In avanti out invece Orsolini, infortunato, Castro di punta.

Notizie sull’Inter

Diverse novità per Chivu, previsto ampio turnover al Dall’Ara: Non sono partiti per Bologna Calhanoglu, Akanji, Thuram e Dumfries. Rifiaterà anche Sommer, in avanti potrebbe giocare comunque titolare Lautaro: insieme a lui uno fra Esposito e Bonny.

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

INT

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

5

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Il Bologna vanta un ottimo storico recente contro i milanesi, avendo conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 sfide di campionato. In questa stagione ha già eliminato l'Inter ai rigori nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Classifica

Inter che si presenta da capolista, già scudettata, a quota 86 punti. Bologna ottavo a 55. 

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