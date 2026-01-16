Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida da ex per Vincenzo Italiano. Nella domenica pomeriggio del 21^ turno di Serie A, il suo Bologna sfiderà al Dall’Ara la Fiorentina di Paolo Vanoli.

È un buon momento per entrambe le squadre: il Bologna ha finalmente ritrovato la vittoria, piegando 3-2 nel recupero l’Hellas Verona; la Fiorentina, invece, è reduce dal pari col Milan e sta provando a risalire la classifica, con una zona salvezza distante solamente 3 lunghezze.

Il derby dell’Appennino, dunque, si preannuncia una gara tutta da seguire, con due formazioni che faranno di tutto per portare a casa l’intera posta in palio.

Arbitra Doveri di Roma assistito da Rossi e Fontemurato, con quarto uomo Colombo e addetti VAR Gariglio e Maresca.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Bologna e Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Fiorentina in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Bologna e Fiorentina, valida per la 21^ giornata di Serie A Enilive si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Renato Dall’Ara con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Skorupski potrebbe finalmente tornare dal primo minuto e giocare al posto di Ravaglia. Sempre infortunato, invece, Lucumì: pronto Vitik in difesa. Ridotta la squalifica di Cambiaghi: sarà duello con Rowe per una maglia in avanti. Castro favorito su Immobile e Dallinga, stessa cosa per quanto riguarda Fabbian su Dominguez.

Notizie sul Fiorentina

Nella Fiorentina Vanoli potrebbe confermare in blocco i giocatori scesi in campo contro il Milan. Conferma per Brescianini nei quattro dietro Kean, così come per la coppia Comuzzo-Pongracic in difesa.

Forma

La Fiorentina è reduce da 3 risultati utili consecutivi: i pari con Milan e Lazio, in cui la formazione toscana è stata raggiunta in extremis, e l’1-0 sulla Cremonese. Il Bologna, invece, ha ritrovato giovedì un successo che mancava da quasi 2 mesi.

Partite tra le due squadre

Nella scorsa stagione bilancio in equilibrio: vittoria viola al Franchi, rossoblu al Dall’Ara. Nella gara d’andata, invece, su spettacolare il 2-2 finale. Fiorentina senza vittoria in casa Bologna dal 5 dicembre del 2021: 2-3 gigliato.

Classifica

Il Bologna ha più del doppio dei punti della Fiorentina in questo campionato: rossoblu ottavi a quota 30, i toscani sono terzultimi con 14 lunghezze guadagnate fino a qui.