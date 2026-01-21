Dove vedere Bologna-Celtic giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Giovedì europeo per il Bologna di Vincenzo Italiano: al Dall’Ara si gioca la settima giornata di Europa League, con la sfida contro il Celtic che può valere un grande passo nel proprio percorso continentale.

Orsolini e compagni si tuffano sull’UEL per far fronte a un non felicissimo periodo in campionato, in cui i risultati hanno portato i rossoblu distanti dalla lotta per le posizioni europee.

Il match col Celtic, dunque, può regalare ai ragazzi di Italiano la chance di blindare la posizione fra le prime 16 e tenere una porta aperta per l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Celtic in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà Sky Sport la casa dell’Europa League 2025/26 La sfida fra Bologna e Celtic sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le sfide in esclusiva dell’Europa League 2025/26 Per poter vedere Bologna-Celtic in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Celtic: ora di inizio

Europa League - Europa League Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Celtic, valida per la settima giornata dell’Europa League 2025/26, si giocherà giovedì 22 gennaio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Celtic Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano Probabile formazione Panchina

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

Probabile formazione Celtic

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. All. O’Neill

Forma

Bologna imbattuto in Europa da 5 turni: l’ultimo ko risale alla prima giornata di League Phase, da allora 3 vittorie, di cui due consecutive, e 2 pari. Il Celtic, invece, è stato molto altalenante nel suo percorso europeo di questa stagione: 3 ko e 2 vittorie nelle ultime 5, ultimo successo a Rotterdam.

Partite tra le due squadre

Primo incrocio ufficiale fra Bologna e Celtic.

Classifica

Il Bologna è 13esimo in classifica a quota 11 punti: rossoblu a -2 dalla top8 e con ben 4 lunghezze di vantaggio sul 25° posto. Il Celtic, invece, è 24° a quota 7 punti.