Dove vedere Bologna-Brann giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il successo di misura nella gara d’andata, il Bologna è chiamato a completare l’opera e a conquistare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.

I rossoblù hanno ritrovato anche la vittoria al Dall’Ara nell’ultimo turno di campionato, grazie all’1-0 contro l’Udinese firmato dal rigore di Bernardeschi, che ha fatto tornare a esultare il pubblico di casa 105 giorni dopo l’ultima volta.

Ora l’attenzione si sposta nuovamente sull’Europa League, competizione nella quale il Bologna vuole spingersi il più avanti possibile.

Come guardare Bologna-Brann in diretta? Canale TV e diretta streaming

Bologna-Brann si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per l'Europa League.

Per guardare Bologna-Brann live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K), e 253 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Brann: ora di inizio

Europa League - Final Stage Stadio Renato Dell'Ara

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Bologna-Brann con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il match tra Bologna e Brann andrà in scena giovedì 26 febbraio: il fischio d'inizio al Dall'Ara è previsto per le ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Le probabili formazioni di Bologna-Brann

Le probabili formazioni di Bologna-Brann

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

Forma

Partite tra le due squadre