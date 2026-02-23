Goal.com
Europa League
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoBrann
Michael Baldoin

Dove vedere Bologna-Brann giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bologna-Brann, dove vederla in tv e streaming? I canali per la gara valida per i playoff di ritorno di Europa League, non ci sarà la visione gratis e in chiaro per tutti ma solamente in abbonamento.

Dopo il successo di misura nella gara d’andata, il Bologna è chiamato a completare l’opera e a conquistare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.

I rossoblù hanno ritrovato anche la vittoria al Dall’Ara nell’ultimo turno di campionato, grazie all’1-0 contro l’Udinese firmato dal rigore di Bernardeschi, che ha fatto tornare a esultare il pubblico di casa 105 giorni dopo l’ultima volta.

Ora l’attenzione si sposta nuovamente sull’Europa League, competizione nella quale il Bologna vuole spingersi il più avanti possibile.

Come guardare Bologna-Brann in diretta? Canale TV e diretta streaming

Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Brann crest
Brann
BRA

Bologna-Brann si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per l'Europa League.

Per guardare Bologna-Brann live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K), e 253 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Bologna-Brann con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bologna-Brann: ora di inizio

crest
Europa League - Final Stage
Stadio Renato Dell'Ara

Il match tra Bologna e Brann andrà in scena giovedì 26 febbraio: il fischio d'inizio al Dall'Ara è previsto per le ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Brann

  • V. Italiano

  • F. Alexandersson

Giocatori infortunati e squalificati

Le probabili formazioni di Bologna-Brann

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

BOL
Goal segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BRA
Goal segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

BOL

BRA

1

1

0

1

0
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
0/2
0