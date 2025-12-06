Dove vedere Benfica-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare Benfica-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Benfica-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: di seguito, ecco come fare per vedere la partita in tv e streaming.
Il match, in streaming, sarà inoltre disponibile su NordVPN.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Benfica-Napoli: ora di inizio
Benfica-Napoli si gioca mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21:00 italiane, allo stadio Da Luz di Lisbona.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Benfica
Benfica senza Lukebakio, vittima di una frattura alla caviglia che lo renderà indisponibile per la sfida europea contro il Napoli.
Notizie sul Napoli
Lista degli infortunati immutata per quanto riguarda gli azzurri, privi di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku e Meret. Da capire se Conte riuscirà a recuperare Gutierrez, fermo per una distorsione alla caviglia patita prima di Napoli-Qarabag.
Forma
Dopo 3 vittorie consecutive tra campionato portoghese e Champions, il Benfica ha rimediato un pari nel sentitissimo derby di Lisbona contro lo Sporting.
Il Napoli, invece, aspettando di capire quale sarà l'esito della supersfida con la Juve, è reduce da 3 successi di fila (contro Atalanta, Qarabag e Roma) e dall'approdo ai quarti della Coppa Italia ai rigori contro il Cagliari.
Partite tra le due squadre
Sono 4 i precedenti tra Benfica e Napoli, giocati tra Champions ed Europa League: 3 vittorie azzurre, una dei lusitani e nessun pareggio.
Classifica
Il Benfica, prima del sesto turno della fase campionato della Champions League, è al trentesimo posto a 3 punti, mentre il Napoli si trova ventesimo a quota 7.