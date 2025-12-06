Dove vedere Benfica-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare Benfica-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

La quinta giornata della fase campionato della nuova, mette di fronte.Azzurri giunti al bivio per ciò che concerne le proprie ambizioni di approdo agli ottavi, resi realistici dalla vittoria ottenuta sul Qarabag che ha rilanciato le chances di qualificazione senza dover passare per forza dai Playoff. Situazione decisamente più complicata per le Aquile, indietro in classifica e che nell'ultimo turno hanno finalmente rotto il ghiaccio battendo l'Ajax.Tutto su Benfica-Napoli, comprese le info relative al canale tv del match e come vederlo in diretta streaming.

Benfica-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: di seguito, ecco come fare per vedere la partita in tv e streaming.

Smart TVs e lettore Blu-Ray

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli l'evento.

Lettore multimediale

1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.

2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:

seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo

oppure

scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.

Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.

Console di gioco

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli l'evento.

Fire Tablet

1. Apri Video dalla schermata Home.

2. Scegli l'evento.

iPhone e iPad

1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.

2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Smartphone e tablet Android

1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Google Chromecast

1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.

2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.

3. Seleziona l'evento che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.

PC Windows o tablet

1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.

3. Scegli l'evento e inizia la visione nell’app.

Il match, in streaming, sarà inoltre disponibile su NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Benfica-Napoli: ora di inizio

Champions League - Champions League Estadio da Luz

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Benfica-Napoli si gioca mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21:00 italiane, allo stadio Da Luz di Lisbona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Benfica - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore J. Mourinho Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Notizie sul Benfica

Benfica senza Lukebakio, vittima di una frattura alla caviglia che lo renderà indisponibile per la sfida europea contro il Napoli.

Notizie sul Napoli

Lista degli infortunati immutata per quanto riguarda gli azzurri, privi di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku e Meret. Da capire se Conte riuscirà a recuperare Gutierrez, fermo per una distorsione alla caviglia patita prima di Napoli-Qarabag.

Forma

Dopo 3 vittorie consecutive tra campionato portoghese e Champions, il Benfica ha rimediato un pari nel sentitissimo derby di Lisbona contro lo Sporting.

Il Napoli, invece, aspettando di capire quale sarà l'esito della supersfida con la Juve, è reduce da 3 successi di fila (contro Atalanta, Qarabag e Roma) e dall'approdo ai quarti della Coppa Italia ai rigori contro il Cagliari.

Partite tra le due squadre

Sono 4 i precedenti tra Benfica e Napoli, giocati tra Champions ed Europa League: 3 vittorie azzurre, una dei lusitani e nessun pareggio.

Classifica

Il Benfica, prima del sesto turno della fase campionato della Champions League, è al trentesimo posto a 3 punti, mentre il Napoli si trova ventesimo a quota 7.