Dove vedere Benfica-Inter in tv e streaming

Il Benfica ospita l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La grande chance per salvare la stagione e continuare il sogno verso la finale di Istanbul. La Champions League è il grande obiettivo dell’Inter, di scena all’Estadio Da Luz di Lisbona contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale.

I nerazzurri affrontano la formazione lusitana guidata dal grande ex Joao Mario nel primo atto delle due sfide che mettono in palio un posto in semifinale di Champions.

Gli uomini di Inzaghi arrivano al match non nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Nell’ultimo weekend è arrivato il pari in casa della Salernitana con il goal dell’ex Candreva a pochi secondi dal 90’ dopo il vantaggio di Gosens al 7’.

L’Inter non vince in campionato dal 5 marzo e ha raccolto appena un punto nelle ultime 4, frutto di tre sconfitte di fila (Spezia, Juve e Fiorentina) e del pari dell’Arechi.

Dall’altra parte, il Benfica di Schmidt è reduce dal k.o nello scontro diretto contro il Porto per 2-1. I lusitani restano al comando della classifica del campionato portoghese.

Dopo aver superato la fase a gironi, l’Inter ha conquistato il pass per i quarti battendo un’altra portoghese, il Porto. All’andata una rete di Lukaku ha regalato il vantaggio agli uomini di Inzaghi, che grazie allo 0-0 all’Estadio do Dragao hanno conquistato la qualificazione tra le prime otto.

Il Benfica, invece, ha superato agevolmente il Club Brugge grazie al 2-0 in Belgio e il 5-1 in casa nel match di ritorno.

Benfica e Inter si incontrano per la seconda volta tra Coppa dei Campioni e Champions League. Nell’unico precedente, datato 1965, a vincere furono i nerazzurri in casa col risultato di 1-0.

Le due squadre si sono incontrate altre due volte nelle coppe europee con un bilancio totale di due vittorie per l’Inter e un pareggio.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Benfica-Inter di Champions League in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA BENFICA-INTER

La gara d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter è in programma nella serata di martedì 11 aprile 2023.

Il calcio d'inizio del match in programma all'Estadio Da Luz di Lisbona è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BENFICA-INTER IN TV E STREAMING

Benfica-Inter sarà visibile in diretta su Sky attraverso i seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Il match sarà trasmesso anche in chiaro da Mediaset su Canale 5. L'appuntamento è fissato subito dopo l'edizione della trasmissione 'Striscia la Notizia'.

Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go a loro dedicato; un'altra opzione è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di un abbonamento.

Benfica-Inter sarà disponibile su Mediaset Infinity, raggiungibile tramite app e sito: basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento in diretta.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Fabio Caressa il telecronista di Benfica-Inter su Sky. Al suo fianco, nel ruolo di commentatore tecnico, ci sarà Giuseppe Bergomi.

Mediaset, invece, non ha ancora reso noti i nomi di coloro che commenteranno Benfica-Inter.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire in diretta Benfica-Inter, gara d'andata dei quarti di Champions League, attraverso la diretta scritta di GOAL.

Dall'annuncio delle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, vi racconteremo azione per azione il match in programma all'Estadio Da Luz di Lisbona.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-INTER

Nel Benfica non ci sarà Otamendi, squalificato: Schmidt è pronto a lanciare il brasiliano Verissimo al suo posto. Titolarissimo il grande ex Joao Mario, nel tridente con Rafa Silva e Aursnes alle spalle della punta centrale Ramos. Nel 4-2-3-1 Florentino e Chiquinho a fare da schermo.

Nell'Inter tocca a Dzeko far coppia con Lautaro Martinez. Lukaku, apparso ancora non brillantissimo nell'ultima uscita di Salerno, va in panchina. Brozovic torna in regia al posto di Asllani, con Calhanoglu fuori per infortunio. In dubbio Skriniar, alle prese con il problema alla schiena: Darmian favorito nel terzetto di difesa con Acerbi e Bastoni, mentre De Vrij va verso la panchina.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Verissimo, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.