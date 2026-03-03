Dove vedere Benevento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Match promozione nel turno infrasettimanale di Serie C. Al Vigorito, infatti, va in scena Benevento-Catania. È prima contro seconda, per una gara che vale una stagione: i giallorossi di Floro Flores vogliono sigillare il primato e, con un successo, andrebbero a +10.
L’obiettivo, di contro, degli uomini di Mimmo Toscano sarà tentare di riaprire la lotta per il posto in B.
Al Vigorito ci sarà una grande atmosfera: il settore ospiti è già sold-out, così come stanno terminando i biglietti per i tifosi di casa: si parla di oltre 10mila spettatori sugli spalti.
All’andata vinse il Catania 1-0: un pezzo di B in palio nella notte di Benevento.
Come guardare Benevento-Catania in diretta? Canale TV e diretta streamingBenevento-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Benevento-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Benevento-Catania: ora di inizio
La gara fra Benevento e Catania, valida per la 30^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà giovedì 5 marzo, allo stadio Vigorito, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. All. Floro Flores
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Celli, Pieraccini, Miceli; Casasola, QUaini, Corbari, Donnarumma; D'Ausilio, Lunetta; Roflini. All. Toscano