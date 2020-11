Dove vedere Belgio-Inghilterra in tv e streaming

Sfida per il primato del girone in Nations League tra Belgio e Inghilterra: le formazioni e le indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Sono ben tre le squadre in lotta per il primato del gruppo 2 della Lega A di : in lizza, oltre al capolista, ci sono anche e .

La quinta giornata offre uno scontro da non perdere proprio tra i 'Diavoli Rossi' e la nazionale dei 'Tre Leoni', con i primi a poter contare su due punti di vantaggio rispetto ai rivali (9 contro 7).

L'unica sconfitta del Belgio è arrivata proprio contro l'Inghilterra l'11 ottobre scorso: 2-1 in rimonta con i goal di Rashford (su rigore) e Mount a rispondere all'iniziale vantaggio siglato dall'interista Lukaku dal dischetto.

Altre squadre

In caso di sconfitta, gli inglesi dovranno rassegnarsi a dire addio alle speranze di raggiungere il primo posto, che a quel punto sarebbe lontano cinque lunghezze con una sola partita da disputare.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

QUANDO SI GIOCA BELGIO-INGHILTERRA

Belgio-Inghilterra si giocherà domenica 15 novembre 2020 al 'King Power Stadion At Den Dreef' di Lovanio in Belgio. Calcio d'inizio in programma alle ore 20:45.

DOVE VEDERE BELGIO-INGHILTERRA IN TV E STREAMING

Al momento non è prevista la copertura televisiva per Belgio-Inghilterra: le due gare di Nations League visibili in chiaro saranno - (Rai 1) e - (Canale 20).

Non essendoci una copertura , di conseguenza l'evento non sarà visibile nemmeno in diretta .

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-INGHILTERRA

Batshuayi potrebbe prendere il posto dell'acciaccato Lukaku al centro dell'attacco: Trossard e De Bruyne in posizione leggermente più arretrata sulla trequarti. Mediana con Meunier e Thorgan Hazard sulle corsie laterali, Witsel e Tielemans al centro. Denayer, Boyata e Alderweireld a difesa della porta di Courtois.

Calvert-Lewin in pole su Kane per un posto da titolare in avanti: a supportare l'attaccante del dovrebbero esserci Rashford e Mount. Alexander-Arnold e Trippier esterni a tutta fascia, chiavi del centrocampo affidate a Rice ed Henderson. Walker, Dier e Maguire a comporre il terzetto difensivo davanti a Pickford.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Denayer, Boyata, Alderweireld; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Trossard, De Bruyne; Batshuayi.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Henderson, Trippier; Rashford, Mount; Calvert-Lewin.