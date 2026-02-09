Dove vedere Bayern Monaco-RB Lipsia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il Bayern Monaco e il RB Lipsia si affrontano nei quarti di finale di DFB-Pokal, la Coppa di Germania.
I bavaresi di Kompany, reduci dal 5-1 contro l’Hoffenheim in Bundesliga, ha superato finora Wehen, Colonia e Union Berlino; mentre il Lipsia ha superato Sandhausen, Cottbus e Magdeburgo.
Di seguito tutte le info riguardanti Bayern Monaco-RB Lipsia, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.
Come guardare Bayern Monaco-RB Lipsia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Bayern Monaco-RB Lipsia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.
Bayern Monaco-RB Lipsia: ora di inizio
Bayern Monaco-RB Lipsia si gioca mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 20:45, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Bayern Monaco-RB Lipsia
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbi; Kim, Tah, Ito, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane. All. Kompany
LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Quedraogo, Romulo Cardoso, Gomis. All. Werner