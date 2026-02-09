Goal.com
DFB Pokal
team-logoBayern Monaco
Allianz Arena
team-logoRB Lipsia
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Alessandro De Felice

Dove vedere Bayern Monaco-RB Lipsia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bayern Monaco e RB Lipsia si affrontano nei quarti di finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

Il Bayern Monaco e il RB Lipsia si affrontano nei quarti di finale di DFB-Pokal, la Coppa di Germania.

I bavaresi di Kompany, reduci dal 5-1 contro l’Hoffenheim in Bundesliga, ha superato finora Wehen, Colonia e Union Berlino; mentre il Lipsia ha superato Sandhausen, Cottbus e Magdeburgo.

Di seguito tutte le info riguardanti Bayern Monaco-RB Lipsia, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Bayern Monaco-RB Lipsia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Bayern Monaco-RB Lipsia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Bayern Monaco-RB Lipsia: ora di inizio

Bayern Monaco-RB Lipsia si gioca mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 20:45, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - RB Lipsia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Werner

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Bayern Monaco-RB Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbi; Kim, Tah, Ito, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane. All. Kompany

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Quedraogo, Romulo Cardoso, Gomis. All. Werner

Forma

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

RBL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

FCB

Ultime 5 partite

RBL

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

21

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

0