Dove vedere Bayern Monaco-RB Lipsia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Bayern Monaco e il RB Lipsia si affrontano nei quarti di finale di DFB-Pokal, la Coppa di Germania.

I bavaresi di Kompany, reduci dal 5-1 contro l’Hoffenheim in Bundesliga, ha superato finora Wehen, Colonia e Union Berlino; mentre il Lipsia ha superato Sandhausen, Cottbus e Magdeburgo.

Di seguito tutte le info riguardanti Bayern Monaco-RB Lipsia, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Bayern Monaco-RB Lipsia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Bayern Monaco-RB Lipsia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Bayern Monaco-RB Lipsia: ora di inizio

DFB Pokal - DFB Pokal Allianz Arena

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bayern Monaco-RB Lipsia si gioca mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 20:45, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - RB Lipsia Probabile formazione Panchina Allenatore V. Kompany Probabile formazione Panchina Allenatore O. Werner

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Bayern Monaco-RB Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbi; Kim, Tah, Ito, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane. All. Kompany

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Quedraogo, Romulo Cardoso, Gomis. All. Werner

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica