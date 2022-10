L'Inter fa visita al Bayern Monaco nell'ultima giornata del girone di Champions: le info su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League per l'Inter che, grazie al 4-0 rifilato al Viktoria Plzen a San Siro, si è assicurata la partecipazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione europea più prestigiosa.

Lo farà da seconda, alle spalle del Bayern Monaco: i ragazzi di Nagelsmann hanno vinto tutte le cinque partite fin qui disputate e hanno l'occasione di fare en plein, naturalmente conquistando i tre punti anche all'Allianz Arena contro i nerazzurri.

Praticamente a senso unico il match dell'andata, disputato lo scorso 7 settembre e deciso da un Sané in stato di grazia: per il tedesco il goal del momentaneo 0-1 e lo zampino, più che evidente, nell'azione conclusa con la sfortunata autorete realizzata da D'Ambrosio, investito dello status di capitano per la circostanza.

L'Inter proverà a mantenere l'ottimo ruolino che, a Monaco di Baviera, la vede imbattuta: un pareggio (un 1-1 nella Champions 2006/2007) e due vittorie (0-2 nel 1988/1989 e 2-3 nel 2010/2011) sul campo dei campioni di Germania.

Non è compreso nel computo lo 0-2 in campo neutro della finalissima del 22 maggio 2010, giocata al 'Bernabeu' di Madrid e valsa, oltre alla conquista della terza Coppa dei Campioni/Champions League, anche la soddisfazione di uno storico Triplete.

QUANDO SI GIOCA BAYERN MONACO-INTER

La gara tra Bayern Monaco e Inter è in programma per martedì 1° novembre 2022 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-INTER IN TV E STREAMING

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in chiaro dalla Mediaset su Canale 5, subito dopo 'Striscia la Notizia'. Sarà possibile seguirla anche su Sky a questi canali: Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity potrete seguire l'incontro in streaming gratuito. Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio dedicato Sky Go, mentre chi deciderà di optare per NOW dovrà acquistare uno degli abbonamenti proposti (in questo caso, il ticket 'Sport').

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky telecronaca affidata a Fabio Caressa, di Giuseppe Bergomi il commento tecnico. Mediaset non ha ancora comunicato i nomi di chi racconterà le emozioni di Bayern Monaco-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-INTER

Nagelsmann pronto a dare fiducia al classe 2005 Mathys Tel in attacco, con Gravenberch in veste di trequartista. Nessun turno di riposo per Kimmich. Mazraoui e Stanisic terzini, Ulreich tra i pali.

Chance da titolare per Lukaku in tandem con Correa, rifiatano Lautaro e Dzeko. Asllani dovrebbe sistemarsi in cabina di regia al posto di Calhanoglu, Gosens favorito per imperversare sulla fascia mancina. Panchina per Skriniar e Bastoni, con l'ex Atalanta diffidato e dunque a rischio squalifica.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.