Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Allianz Arena

La partita Bayern Monaco-Arsenal è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. È inoltre disponibile in chiaro su TV8. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

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Bayern Monaco-Arsenal: data e orario

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera va in scena una delle sfide più affascinanti della fase a gironi di Champions League 2026/27: Bayern Monaco contro Arsenal, due club abituati a recitare un ruolo da protagonisti sul palcoscenico europeo.

I bavaresi di Vincent Kompany arrivano all'appuntamento europeo con un rendimento in campionato che alterna lampi di grande calcio a qualche sbavatura di troppo. La vittoria per 6-1 contro il RB Lipsia in Bundesliga è il biglietto da visita più recente, ma il pareggio per 3-3 contro il Viking in Champions League ha lasciato qualche interrogativo sulla solidità difensiva della squadra.

L'Arsenal di Mikel Arteta si presenta a Monaco forte di un momento di forma convincente. I Gunners hanno battuto il Nottingham Forest 1-0 nell'ultimo turno di Premier League e, soprattutto, hanno dominato il Lille per 3-0 nella fase a gironi di Champions League appena una settimana fa.

Ezri Konsa guida una difesa che non perde in novanta minuti in Europa da oltre un anno, un dato che racconta meglio di qualsiasi altra statistica la solidità costruita da Arteta nel tempo. Dall'altra parte, Jonathan Tah ha già messo in guardia i compagni di squadra sul pericolo rappresentato da Kai Havertz, attaccante che il difensore tedesco conosce bene e che considera ancora sottovalutato nonostante le sue prestazioni continuative ad alto livello.

Harry Kane guida l'attacco del Bayern e sarà il principale riferimento offensivo per Kompany: il duello con la retroguardia dei Gunners si preannuncia come uno degli snodi tattici centrali della serata.

Per seguire il match in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni su canali TV e opzioni di streaming disponibili.

Formazioni

In casa Bayern, Kompany deve fare a meno di Jamal Musiala per infortunio, mentre Michael Olise è squalificato. Il tecnico belga dovrebbe affidarsi a un undici con Manuel Neuer in porta, una linea difensiva composta da Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies, con Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic a centrocampo. Luis Diaz, Lennart Karl e Ismael Saibari agiranno alle spalle di Harry Kane.

Sul fronte Arsenal, Arteta registra le assenze di Piero Hincapie, William Saliba e Christos Tzolis. Il probabile undici dei Gunners prevede David Raya tra i pali, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel ed Ezri Konsa in difesa. Martin Odegaard e Declan Rice formeranno la cerniera di centrocampo, mentre Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly e Bukayo Saka supporteranno Kai Havertz in attacco.

Stato di forma

Il Bayern Monaco arriva all'appuntamento europeo con un ruolino di marcia nelle ultime cinque gare che recita tre vittorie e due pareggi. La squadra di Kompany ha segnato diciannove reti in questo periodo, ma ha anche subito sette gol, a testimonianza di una fase difensiva non sempre impermeabile. Il 6-1 al RB Lipsia è la prestazione più recente e brillante, mentre il 3-3 con il Viking in Champions League ha evidenziato qualche fragilità.

L'Arsenal, dal canto suo, ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Brighton per 3-0 in Premier League, ma i Gunners hanno risposto con tre successi consecutivi, incluso il netto 3-0 rifilato al Lille in Champions League. La vittoria per 1-0 sul Nottingham Forest nell'ultimo weekend di campionato conferma la solidità della squadra di Arteta nei momenti che contano.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre sorride all'Arsenal: il 26 novembre 2025, i Gunners si imposero per 3-1 in casa contro il Bayern Monaco in Champions League. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern prevale nel computo complessivo con due vittorie contro una dell'Arsenal, con due pareggi a completare il quadro. Le due sfide del 2024 raccontano di un doppio confronto equilibrato: un pareggio per 2-2 all'Emirates e una vittoria per 1-0 dei bavaresi all'Allianz Arena.

Classifica





Nella classifica della fase a gironi di Champions League 2026/27, l'Arsenal occupa una posizione più alta rispetto al Bayern Monaco: i Gunners sono settimi, mentre i bavaresi si trovano al decimo posto. Un gap che dà ai londinesi un vantaggio psicologico nella corsa verso le fasi a eliminazione diretta, rendendo questa sfida diretta ancora più significativa per entrambe le squadre in ottica qualificazione.





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