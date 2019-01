Dove vedere Barcellona-Siviglia in tv e streaming

Dopo il 2-0 del Pizjuan, il Barcellona ospita il Siviglia al Camp Nou per provare a centrale la semifinale di Copa del Rey.

Dopo il 2-0 subito a Siviglia nella gara d'andata, il Barcellona affronta il ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re. I blaugrana sono spalle al muro e devono rimontare, partendo da una situazione delicatissima: i goal di Sarabia e Ben Yedder al Pizjuan pongno gli andalusi in una situazione molto favorevole per arrivare in semifinale. Negli ultimi 4 anni il Barcellona ha sempre vinto la competizione, quest'anno rischia di uscire dopo aver già sudato molto nello scorso turno con il Levante.

I catalani hanno dovuto partire anche negli ottavi da situazione di svantaggio, dopo aver perso 2-1 l'andata contro i Valenciani. Il ritorno poi è terminato 3-0 in favore di Messi e compagni. I brividi veri però il Barcellona li ha vissuti dopo, quando il Levante ha fatto ricorso per lo schieramento del giovane Chumi nella gara d'andata, squalificato con il Barcellona B in Segunda Division. Il giudice ha responto il ricorso perché arrivato fuori tempo massimo e ha mandato comunque ai quarti i blaugrana.

BARCELLONA-SIVIGLIA DIRETTA TV E STREAMING

La sfida tra Barcellona e Siviglia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Inoltre l'evento rimarrà disponibile integrale anche on demand: tifosi ed appassionati potranno rivedere la gara quando vorranno.

BARCELLONA-SIVIGLIA DATA E ORA

Barcellona-Siviglia si giocherà mercoledì 30 gennaio 2019 alle ore 21.30 italiane allo stadio Camp Nou di Barcellona. Si riparte dalla vittoria per 2-0 degli andalusi nella gara d'andata. Sarà valida la regola dei goal in trasferta.