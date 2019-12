Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming

Va in scena il Clasico tra i blaugrana di Valverde e il Real Madrid di Zidane: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo il rinvi, finalmente si gioca il Clasico tra e Real Madrid. Nuovamente una sfida di alta classifica, la più importante nel mondo del clacio: i blaugrana e i Blancos vogliono dare una svolta alla loro stagione staccando le rivali, ma anche a vicenda.

Segui Barcellona-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

La classifica vede infatti le due regine di appaiate in cima, a quota 35 punti. La prima inseguitrice è il a 31, con una partita in più. I blancos hanno perso solo una partita in e due in stagione, mentre il Barça ne ha incassate già tre, ma in casa ha sempre vinto in campionato.

Grande attesa per le due superstar: da un lato Leo Messi, già capocannoniere della Liga nonostante abbia perso oltre un mese di stagione con 12 reti, mentre dall'altra parte Benzema, anche lui a quota 12 goal come il 10 del Barcellona.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona- si giocherà la sera di mercoledì 18 dicembre 2020 alle ore 20. Appuntamento al Camp Nou di Barcellona per assistere al Clasico.

DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Il big match Barcellona-Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox(Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire il Classico, Barcellona-Real Madrid, in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

Il Barcellona parte dalle sue certezze: Messi, Suarez e Griezmann tridente, con Rakitic a completare il trio di centrocampo con Busquets e Ivan Rakitic. Difesa con Sergi Roberto e Junior Firpo larghi, in mezzo Piqué e Lenglet. Tra i pali Ter Stegen.

Il Real va con lo stesso modulo e se la gioca con Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy sulla linea difensiva davanti a Courtois. Centrocampo con Casemiro affiancato da Modric e Kroos, mentre in attacco con Benzema favoriti Bale e Isco, con Rodrygo e Vinicius che cercano spazio.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco