Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming

Arriva il Clasico, Barcellona contro Real Madrid: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.

E' arrivata l'ora della gara più attesa di tutte, non solo in e per i tifosi in questione.a confronto nell'eterna sfida del Clasico, per capire se i Blancos riusciranno a distanziare i blaugrana in classifica o se la squadra di Koeman sarà in grado di agganciare i rivali.

Guarda Barcellona-Real Madrid in diretta e in esclusiva su DAZN

Nè Barcellona nè Real Madrid si trovano in vetta alla classifica della , vista la grande partenza di e , riuscite ad ottenere undici punti su tredici. Potenzialmente entrambe però hanno la possibilità di avere più punti in classifica, viste le due gare mancanti ai blaugrana e quella dei Blancos.

Sarà ancora una volta Messi, rimasto a Barcellona nonostante tutto il caos estivo, contro Benzema, reduce dall'annata più prolifica della sua carriera, pronto a confermarsi come re del campionato spagnolo, magari cercando di strappare il titolo di capocannoniere all'argentino.

Altre squadre

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

Barcellona-Real Madrid si disputerà sabato 24 ottobre 2020 alle ore 16: appuntamento allo stadio Camp Nou di Barcellona per la gara più attesa

DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Il Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmesso in diretta da DAZN . Sarà possibile assistervi su una moderna smart semplicemente collegandosi attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile anche tramite una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In alternativa, si potrà usufruire di un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast che permette ad una normale tv di diventare smart.

- sarà visibile anche sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite) per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Diretta disponibile sempre su DAZN : basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma ed accedere ai contenuti inserendo le proprie credenziali, oppure scaricare l'applicazione su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

Zidane dovrà sciogliere il dubbio Ramos, non al meglio per la Champions. In caso, dentro Militao. Infortunati Carvajal e Odriozola, Nacho verso la conferma a destra, Valverde e Asensio reclamano spazio ma solo il secondo potrebbe trovar posto da titolare.

Rispetto alla Champions, dovrebbero rientrare nell'undici del Barcellona sia Griezmann che Busquets. Possibile che sia Pjanic a far spazio allo spagnolo. Jordi Alba riprenderà posto sulla fascia sinistra. Sempre fuori Ter Stegen.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.