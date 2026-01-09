Dove vedere Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa di Spagna, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Supercoppa di Spagna 2025/2026 avrà un unico padrone di lusso: Barcellona o Real Madrid.
Le regine della Liga sono pronte a contendersi il trofeo nella finale in terra araba, sancita dalle qualificazioni ottenute nelle rispettive semifinali rispettivamente a discapito di Athletic Bilbao (5-0) e Atletico Madrid (2-1).
Di seguito tutto sul Clasico: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming.
Come guardare Barcellona-Real Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming
Barcellona-Real Madrid sarà visibile in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, nonché disponibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Barcellona-Real Madrid: ora di inizio
Barcellona-Real Madrid, Clasico valido per la finale della Supercoppa di Spagna, si gioca domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20 italiane allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda (in Arabia Saudita).
Notizie sulle squadre e formazioni
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia. All. Xabi Alonso.
Forma
Partite tra le due squadre
Sono ben 262 i precedenti tra Barcellona e Real Madrid: bilancio? 104 vittorie blaugrana, 107 dei Blancos e 51 pareggi.