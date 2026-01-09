Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Supercoppa di Lega
team-logoBarcellona
King Abdullah Sports City
team-logoReal Madrid
Claudio D'Amato

Dove vedere Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa di Spagna, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Barcellona e Real Madrid si sfidano nel Clasico che mette in palio la Supercoppa di Spagna: tutte le info sul match, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

La Supercoppa di Spagna 2025/2026 avrà un unico padrone di lusso: Barcellona o Real Madrid.

Le regine della Liga sono pronte a contendersi il trofeo nella finale in terra araba, sancita dalle qualificazioni ottenute nelle rispettive semifinali rispettivamente a discapito di Athletic Bilbao (5-0) e Atletico Madrid (2-1).

Di seguito tutto sul Clasico: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Barcellona-Real Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

Supercoppa di Lega
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Barcellona-Real Madrid sarà visibile in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, nonché disponibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Barcellona-Real Madrid: ora di inizio

crest
Supercoppa di Lega - Supercoppa di Lega
King Abdullah Sports City

Barcellona-Real Madrid, Clasico valido per la finale della Supercoppa di Spagna, si gioca domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20 italiane allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda (in Arabia Saudita).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • X. Alonso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia. All. Xabi Alonso.

Forma

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
13/0
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

RMA
-Forma

Goal segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

BAR

Ultime 5 partite

RMA

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

15

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Sono ben 262 i precedenti tra Barcellona e Real Madrid: bilancio? 104 vittorie blaugrana, 107 dei Blancos e 51 pareggi.

