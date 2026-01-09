Dove vedere Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa di Spagna, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Supercoppa di Spagna 2025/2026 avrà un unico padrone di lusso: Barcellona o Real Madrid.

Le regine della Liga sono pronte a contendersi il trofeo nella finale in terra araba, sancita dalle qualificazioni ottenute nelle rispettive semifinali rispettivamente a discapito di Athletic Bilbao (5-0) e Atletico Madrid (2-1).

Di seguito tutto sul Clasico: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Barcellona-Real Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

Barcellona-Real Madrid sarà visibile in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, nonché disponibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.

Barcellona-Real Madrid: ora di inizio

Supercoppa di Lega King Abdullah Sports City

Barcellona-Real Madrid, Clasico valido per la finale della Supercoppa di Spagna, si gioca domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20 italiane allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda (in Arabia Saudita).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione
Allenatore H. Flick
Probabile formazione
Allenatore X. Alonso

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia. All. Xabi Alonso.

Forma

Partite tra le due squadre

Sono ben 262 i precedenti tra Barcellona e Real Madrid: bilancio? 104 vittorie blaugrana, 107 dei Blancos e 51 pareggi.