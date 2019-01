Dove vedere Barcellona-Levante in tv e streaming

Il Barcellona è costretto a rimontare contro il Levante nel ritorno degli ottavi di Coppa del Re: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il rigore di Coutinho ha salvato il Barcellona da una situazione incandescente, ma il risultato in vista del ritorno è comunque a favore del Levante, vittorioso nella gara d'andata per 2-1. Messi e compagni costretti alla rimonta nella decisiva sfida per i quarti di Coppa del Re.

Difficilmente il Barcellona si trova in situazioni del genere, ma nonostante il k.o della sfida d'andata, risulta comunque essere la grande favorita per il passaggio al turno succesivo.

BARCELLONA-LEVANTE DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Barcellona e Lavente sarà visibile in diretta streaming su DAZN, attraverso diversi dispositivi, tra cui smart-tv, pc, smartphone e tablet. Al fischio finale, sarà possibile rivedere l'intero incontro che rimarrà disponibile on demand.

BARCELLONA-LEVANTE DATA E ORA

Barcellona-Levante è prevista giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 21:30. Il match si giocherà al Camp Nou di Barcellona.