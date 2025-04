Dove vedere Barcellona-Inter in diretta tv e streaming?

Tutte le info su Barcellona-Inter: dove e come vedere la semifinale d'andata di Champions League in tv e streaming.

Crocevia stagionale per l'Inter. L'ennesimo. Stavolta parliamo d'Europa, dove ai nerazzurri le semifinali di Champions League hanno riservato una doppia sfida col Barcellona carica di fascino e difficoltà.

Primo round in Catalogna, match di ritorno a San Siro il 6 maggio: a Montjuïc la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a cercare il colpo grosso o quantomeno a non commettere passi falsi, consentendosi di giocarsi le proprie chances di approdo in finale nel secondo e decisivo incrocio in programma al Meazza.

Di seguito tutte le info su Barcellona-Inter, comprese quelle relative a dove e come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove vedere Barcellona-Inter in diretta: canale tv e streaming

Barcellona-Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro su NOVE (canale numero 9 del digitale terrestre e 149 di Sky) e in tv e streaming su Amazon Prime Video consultando le seguenti indicazioni:

Chi presenterà e racconterà Barcellona-Inter:

Conduce: Giulia Mizzoni

Commento tecnico: Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon

Bordocampo: Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Barcellona-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Estadio Olimpico Lluis Companys

Chi trasmette Barcellona-Inter in diretta TV e in streaming?

Barcellona-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Barcellona e Inter

Entrambe al vertice del campionato, rispettivamente in piena corsa per vincere Serie a e Liga, Barcellona e Inter appaiono le favorite insieme al PSG per alzare la Champions 2024/2025. I blaugrana ai quarti hanno eliminato il Borussia Dortmund, Lautaro & co. come noto il Bayern: entrambe, adesso, mettono nel mirino la finale di Monaco di Baviera del 31 maggio.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica