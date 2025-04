Dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund in tv e streaming?

Tutto su dove e come vedere Barcellona-Borussia Dortmund: canale tv e diretta streaming dell'andata dei quarti di Champions League.

Il sorteggio dei quarti di finale della nuova Champions League, tra gli incroci più affascinanti, ha regalato senza dubbio anche quello tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Blaugrana e gialloneri, per tradizione macchine da goal e capaci di regalare giocate di livello basate su una filosofia propositiva che predilige la qualità, si affrontano nel match d'andata che potrebbe dire già molto sulle chances di qualificazione alle semifinali di catalani o tedeschi.

La partita di ritorno, in programma al Westfalenstadion, si giocherà martedì 15 aprile alle ore 21 in Germania.

Dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund in diretta: canale tv e streaming

Barcellona-Borussia Dortmund è un'esclusiva Prime Video: di seguito tutte le info su come e dove vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming.

Chi presenterà e racconterà Barcellona-Borussia Dortmund:

Bordocampo: Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Fernando Llorente e Claudio Marchisio

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Barcellona-Borussia Dortmund: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Estadio Olimpico Lluis Companys

Chi trasmette Barcellona-Borussia Dortmund in diretta TV e in streaming?

Barcellona-Borussia Dortmund: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Barcellona e Borussia Dortmund

Il Barcellona è approdato ai quarti della nuova Champions eliminando il Benfica agli ottavi (vittorie per 1-0 al 'Da Luz' e per 3-1 al 'Montjuic'), mentre il Borussia Dortmund si è guadagnato l'accesso tra le migliori 8 d'Europa avendo ragione del Lille (1-1 in casa e successo per 2-1 in Francia).

Nei rispettivi campionati, invece, il Barça si ritrova al vertice della Liga nell'ormai eterno duello col Real Madrid mentre i gialloneri hanno vissuto un 2024/2025 sbiadito in Bundesliga ed ora si ritrovano a dover rincorrere un piazzamento nella zona Coppe.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica