Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Supercoppa spagnola

Dopo quella italiana, l'Arabia Saudita ospita la Supercoppa spagnola. A Jeddah le quattro qualificate Barcellona, Athletic Bilbao, Real Madrid e Atletico Madrid si contenderanno il trofeo confermato nella formula della final four e che vede i blaugrana come Campioni in carica. Proprio il team di Flick è il primo a scendere in campo contro il Bilbao nella giornata di mercoledì, mentre il Derby di Madrid verrà disputato giovedì.

Bilbao che tra l'altro è l'unica squadra in grado di rompere il dominio di Real e Barcellona nella Supercoppa, visto e considerando come i baschi siano riusciti a conquistare il torneo nel 2021, a fronte di quattro successi a testa per le due grandi nell'ultimo decennio.

Come guardare Barcellona-Athletic Bilbao in diretta? Canale TV e diretta streaming

Barcellona-Athletic Bilbao si può guardare in esclusiva sul canale Youtube 'Cronache di spogliatoio'. In diretta tv o in streaming, basta accedere a Youtube e scegliere tale canale per seguire dal vivo la prima semifinale e in generale la Supercoppa spagnola.

Qualunque dispositivo che supporti Youtube può essere utilizzato per seguire la partita tra Barcellona e Athletic Bilbao in diretta tv e streaming nella giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.

Come guardare Barcellona-Bilbao ovunque con una VPN

A che ora comincia Barcellona-Athletic Bilbao

Supercoppa di Lega - Supercoppa di Lega King Abdullah Sports City

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Barcellona-BIlbao con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Notizie sulle squadre e formazioni

