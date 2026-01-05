Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Francesco Schirru

Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Supercoppa spagnola

A Jeddah si gioca la Supercoppa Spagnola, a quattro squadre: apre la contesa il Barcellona, che affronta l'Athetlic Bilbao nella prima semifinale del torneo.

Dopo quella italiana, l'Arabia Saudita ospita la Supercoppa spagnola. A Jeddah le quattro qualificate Barcellona, Athletic Bilbao, Real Madrid e Atletico Madrid si contenderanno il trofeo confermato nella formula della final four e che vede i blaugrana come Campioni in carica. Proprio il team di Flick è il primo a scendere in campo contro il Bilbao nella giornata di mercoledì, mentre il Derby di Madrid verrà disputato giovedì.

Bilbao che tra l'altro è l'unica squadra in grado di rompere il dominio di Real e Barcellona nella Supercoppa, visto e considerando come i baschi siano riusciti a conquistare il torneo nel 2021, a fronte di quattro successi a testa per le due grandi nell'ultimo decennio.

Come guardare Barcellona-Athletic Bilbao in diretta? Canale TV e diretta streaming

Barcellona-Athletic Bilbao si può guardare in esclusiva sul canale Youtube 'Cronache di spogliatoio'. In diretta tv o in streaming, basta accedere a Youtube e scegliere tale canale per seguire dal vivo la prima semifinale e in generale la Supercoppa spagnola.

Qualunque dispositivo che supporti Youtube può essere utilizzato per seguire la partita tra Barcellona e Athletic Bilbao in diretta tv e streaming nella giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.

A che ora comincia Barcellona-Athletic Bilbao

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Athletic Bilbao

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Valverde

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Ultime partite

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ATH
-Forma

Goal segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra le due squadre

BAR

Ultime 5 partite

ATH

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

11

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

