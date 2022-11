Dove vedere Austria-Italia in tv e streaming

Ultimo impegno del 2022 per l'Italia, che sfida l'Austria in amichevole: tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

La partita più malinconica. Nella stessa giornata in cui iniziano i Mondiali in Qatar, l'Italia sfida l'Austria nella seconda amichevole in pochi giorni dopo quella disputata in Albania, ultimo impegno del 2022 per la formazione di Roberto Mancini.

A Tirana, contro l'Albania, l'Italia si è imposta per 3-1 trovando conferme nel modulo e lo straordinario momento di forma di Vincenzo Grifo, autore di una doppietta.

L'Austria, che a sua volta non parteciperà ai Mondiali, è invece scesa in campo contro Andorra in un'altra amichevole: gli uomini di Ralf Rangnick hanno faticato più del previsto, vincendo per 1-0 con un goal di Arnautovic arrivato solo nei minuti finali.

QUANDO SI GIOCA AUSTRIA-ITALIA

Austria-Italia, gara amichevole che chiuderà il 2022 azzurro, si giocherà all'Ernst Happel Stadion di Vienna domenica 20 novembre. Il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 20.45.

DOVE VEDERE AUSTRIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Austria-Italia sarà visibile in diretta tv gratis e in esclusiva sulla Rai, che detiene i diritti per trasmettere le partite della Nazionale, e in particolare su Rai 1.

In diretta streaming, invece, Austria-Italia si potrà vedere su RaiPlay, accedendo al sito oppure scaricando l'app su tutti i dispositivi mobili.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

L'amichevole tra Austria e Italia sarà raccontata da Alberto Rimedio, con Antonio Di Gennaro nel ruolo di opinionista.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA-ITALIA

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT. Ragnick

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Parisi; Barella, Ricci, Tonali; Politano, Raspadori, Grifo. CT. Mancini