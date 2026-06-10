Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D BC Place Vancouver

Le opzioni per vedere Australia vs Turchia in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Australia-Turchia con una VPN

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Australia-Turchia: data e orario

Australia e Turchia aprono la loro avventura ai Mondiali FIFA 2026 al BC Place di Vancouver, Canada, in una sfida del Gruppo D che vale già moltissimo per entrambe le nazionali.

Per l'Australia si tratta della sesta partecipazione consecutiva alla fase finale. Tony Popovic guida una selezione profondamente rinnovata, con ben 17 esordienti assoluti in un roster che mescola la leadership di veterani come Mat Ryan e Mathew Leckie — entrambi al loro quarto Mondiale — con talenti giovani e imprevedibili come Nestory Irankunda.

La Turchia, al contrario, torna sul palcoscenico mondiale dopo 24 anni di assenza. Vincenzo Montella ha costruito un gruppo tecnicamente raffinato, capace di superare i playoff europei con nervi saldi: prima il successo per 1-0 sulla Romania, poi la vittoria decisiva in Kosovo grazie a Kerem Aktürkoğlu.

Il Gruppo D presenta un percorso tutt'altro che semplice per entrambe. Oltre a questa partita, Australia e Turchia dovranno affrontare rispettivamente gli Stati Uniti e il Paraguay, rendendo il risultato dell'esordio potenzialmente determinante per le ambizioni di qualificazione.

Montella dispone di una generazione di talenti rara: Arda Güler, Kenan Yıldız e il capitano Hakan Çalhanoğlu formano una linea mediana di qualità europea, capace di creare superiorità tecnica contro qualsiasi avversario. Popovic, dal canto suo, ha costruito un sistema difensivo rigoroso, fondato su un 3-4-2-1 compatto e sull'intensità fisica.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, continua a leggere.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Australia arriva alla partita con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Socceroos hanno battuto Curaçao 5-1 e Camerun 1-0 a marzo, prima di pareggiare 1-1 con la Svizzera il 6 giugno. Le due sconfitte sono arrivate contro il Messico (0-1) e la Colombia (0-3), quest'ultima a novembre 2025. In cinque partite la squadra ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

La Turchia presenta invece un ruolino di marcia nettamente più solido: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque gare. Il cammino include i successi cruciali nei playoff mondiali contro Romania (1-0) e Kosovo (0-1 in trasferta), oltre a due vittorie nelle amichevoli pre-torneo contro Macedonia del Nord (4-0) e Venezuela (2-1). L'unico punto perso è arrivato nel pareggio 2-2 con la Spagna a novembre 2025. La Turchia ha segnato 10 gol nelle ultime cinque partite, subendone appena 4.

Precedenti

AUS Ultime 2 partite TUR 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Australia 0 - 1 Turchia

Australia 1 - 3 Turchia 1 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti tra le due nazionali sono rari: gli unici due incontri registrati risalgono a maggio 2004, entrambi amichevoli. Il 24 maggio 2004 la Turchia si impose 1-0 in casa dell'Australia, mentre tre giorni prima, il 21 maggio, aveva vinto ancora più nettamente per 3-1. Nei due confronti disponibili, la Turchia ha dunque vinto entrambe le partite, segnando 4 gol e subendone 1.

Classifica





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