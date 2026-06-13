Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D BC Place Vancouver

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Australia-Turchia: data e orario

Il BC Place di Vancouver ospita uno degli incontri più attesi della fase a gironi: Australia e Turchia si sfidano nel Girone D della Coppa del Mondo FIFA 2026 in una partita che vale già moltissimo per entrambe le nazionali.

Per i Socceroos di Tony Popovic è la sesta partecipazione consecutiva al torneo, un traguardo che testimonia la solidità del calcio australiano a livello globale. Popovic ha costruito una squadra fisicamente organizzata, con un sistema rigido e compatto pensato per resistere alle pressioni avversarie e colpire in transizione.

Dall'altra parte c'è una Turchia che torna al Mondiale dopo 24 anni di assenza. Vincenzo Montella ha plasmato una generazione di talenti straordinari, con Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu come punti di riferimento di un gioco fluido e ad alto ritmo.

I turchi hanno conquistato la qualificazione attraverso i playoff UEFA, battendo il Kosovo con un gol di Kerem Aktürkoğlu al 53' a Pristina. Un percorso sofferto, ma che ha dimostrato la solidità mentale del gruppo guidato dal tecnico italiano.

Nel Girone D attendono anche gli Stati Uniti e il Paraguay. Una sconfitta al debutto complicherebbe seriamente i piani di entrambe le nazionali, rendendo questo confronto a Vancouver un crocevia fondamentale della fase a gironi.

Per sapere dove seguire Australia vs Turchia in diretta TV e in streaming, con orario e canale ufficiale, continua a leggere.

Formazioni

Sul fronte australiano, Tony Popovic guida una rosa di 26 giocatori costruita con un mix di esperienza e gioventù: ben 17 elementi partecipano al loro primo Mondiale. Non sono disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche, né una formazione probabile confermata. Ulteriori informazioni saranno aggiunte a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Turchia di Vincenzo Montella non sono stati comunicati infortuni o squalifiche. La rosa arriva a Vancouver al completo dopo i ritiri preparatori, senza una formazione titolare ufficialmente annunciata. Eventuali aggiornamenti verranno inseriti non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Australia arriva alla sfida con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 contro la Svizzera il 6 giugno 2026. In precedenza, i Socceroos avevano perso 1-0 contro il Messico, ma avevano risposto con una netta vittoria per 5-1 sul Curaçao e un 1-0 al Camerun. La sconfitta per 3-0 contro la Colombia in novembre rappresenta il risultato più pesante del periodo. In cinque partite, l'Australia ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

La Turchia presenta un ruolino di marcia nettamente superiore: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Il successo più recente è arrivato il 6 giugno contro il Venezuela per 2-1. Prima ancora, i turchi avevano demolito la Macedonia del Nord per 4-0, battuto il Kosovo 1-0 e la Romania 1-0 nei playoff mondiali UEFA. L'unico punto perso è stato nel pareggio per 2-2 contro la Spagna a novembre 2025, un risultato che aveva comunque mostrato le qualità offensive della squadra. Nelle ultime cinque partite, la Turchia ha segnato dieci gol subendone soli quattro.

Precedenti

AUS Ultime 2 partite TUR 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Australia 0 - 1 Turchia

Australia 1 - 3 Turchia 1 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti tra le due nazionali sono limitati e risalgono a oltre vent'anni fa. L'incontro più recente si è disputato il 24 maggio 2004 in amichevole: la Turchia si impose 1-0 in casa dell'Australia. Tre giorni prima, il 21 maggio 2004, sempre in amichevole, i turchi avevano vinto ancora più nettamente per 3-1. In entrambi i confronti disponibili, la Turchia ha ottenuto la vittoria, segnando quattro gol e non subendone alcuno.

Classifica





Nel Girone D della Coppa del Mondo, l'Australia occupa attualmente la prima posizione, mentre la Turchia è terza.





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