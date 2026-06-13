Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D BC Place Vancouver

Le opzioni per vedere Australia vs Turchia in diretta TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Australia-Turchia con una VPN

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Australia-Turchia: data e orario

Australia e Turchia aprono la loro avventura ai Mondiali 2026 nel Gruppo D al BC Place di Vancouver, Canada. Per entrambe le nazionali, i tre punti della prima giornata potrebbero rivelarsi determinanti in un girone che comprende anche gli Stati Uniti e il Paraguay.

I Socceroos arrivano al torneo per la sesta partecipazione consecutiva ai Mondiali. Tony Popovic guida una rosa che mescola veterani come il portiere e capitano Mathew Ryan e Mathew Leckie — entrambi pronti a eguagliare il record nazionale disputando il quarto torneo di fila — a una nutrita schiera di debuttanti assoluti.

La Turchia torna ai Mondiali dopo ventiquattro anni di assenza, conquistata attraverso i playoff UEFA. Vincenzo Montella ha costruito una squadra tecnicamente raffinata attorno alla brillantezza creativa di Arda Güler e Kenan Yıldız, con il capitano Hakan Çalhanoğlu a dettare i tempi dal centrocampo.

Kerem Aktürkoğlu, autore del gol decisivo contro il Kosovo nella finale dei playoff, guida il reparto offensivo turco. Dall'altra parte, Harry Souttar avrà il compito di arginare una Turchia costruita sulle transizioni rapide e sul gioco verticale ad alta intensità.

Sul piano tattico, Popovic predilige un 3-4-2-1 compatto pensato per chiudere gli spazi centrali, mentre il 4-2-3-1 fluido di Montella punta ad allargare le difese avversarie e a sfruttare gli spazi alle spalle. Il duello a centrocampo tra Jackson Irvine e Çalhanoğlu potrebbe risultare decisivo.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere su come seguire Australia vs Turchia in diretta.

Formazioni

Tony Popovic non ha confermato ufficialmente la formazione titolare, e non risultano infortunati né squalificati tra i Socceroos. Il probabile undici vede Mathew Ryan in porta, con una difesa a tre composta da Alessandro Circati, Cameron Burgess e Harry Souttar. Jackson Irvine, Jacob Italiano, Connor Metcalfe e Jordan Bos dovrebbero agire sulle corsie e in mezzo al campo, con Matthew Leckie, Aiden O'Neill e Mohamed Touré a completare il reparto avanzato.

Anche Vincenzo Montella non ha reso nota la formazione ufficiale, e la Turchia non registra assenze per infortuni o squalifiche. Il probabile undici schiera Uğurcan Çakır tra i pali, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu e Zeki Çelik in difesa, con Orkun Kökçü e Hakan Çalhanoğlu in mediana. Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız e Arda Güler agiranno alle spalle di Kerem Aktürkoğlu. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Australia arriva a Vancouver con un bilancio recente discontinuo: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 1-1 contro la Svizzera il 6 giugno, preceduto dalla sconfitta per 1-0 contro il Messico a fine maggio. I Socceroos avevano mostrato ben altra solidità a marzo, battendo Curaçao 5-1 e Camerun 1-0, ma la pesante sconfitta per 3-0 contro la Colombia nel novembre 2025 chiude un ciclo di cinque gare in cui la squadra ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

La Turchia si presenta al torneo in forma nettamente migliore, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il 2-1 in amichevole contro il Venezuela il 6 giugno è arrivato dopo il netto 4-0 sulla Macedonia del Nord il 1° giugno. Montella aveva già portato i suoi a superare i playoff mondiali con vittorie consecutive sul Kosovo (1-0) e sulla Romania (1-0) a marzo, con l'unica nota stonata rappresentata dal pareggio per 2-2 contro la Spagna nel novembre 2025. Nelle cinque gare complessive, la Turchia ha segnato nove gol e ne ha concessi tre.

Precedenti

AUS Ultime 2 partite TUR 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Australia 0 - 1 Turchia

Australia 1 - 3 Turchia 1 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due nazionali si sono affrontate soltanto due volte nella storia, entrambe in amichevoli disputate a distanza di pochi giorni nel maggio 2004. L'incontro più recente, il 24 maggio 2004, si concluse con una vittoria turca per 1-0. Nella prima sfida, il 21 maggio 2004, la Turchia si impose per 3-1. L'Australia non ha ancora conquistato un successo nei confronti diretti con la Turchia.

Classifica





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