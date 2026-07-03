Le opzioni per seguire Australia vs Egitto in diretta TV e in live streaming sono indicate qui sotto.

Come vedere Australia-Egitto con una VPN

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Australia-Egitto: data e orario

Australia ed Egitto si sfidano all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. In palio c'è un posto agli ottavi di finale: chi passa affronterà Argentina o Capo Verde ad Atlanta.

I Socceroos di Tony Popovic arrivano a questo appuntamento con un peso storico sulle spalle. L'Australia non ha mai vinto una partita a eliminazione diretta in un Mondiale, e questo è il momento per cambiare i libri di storia. Nel Girone D hanno battuto la Turchia 2-0, perso 2-0 contro i padroni di casa degli Stati Uniti e pareggiato 0-0 con il Paraguay, qualificandosi come secondi con una struttura difensiva difficile da scardinare.

L'Egitto di Hossam Hassan ha già scritto la storia. I Faraoni sono diventati la prima squadra egiziana a superare la fase a gironi di un Mondiale nell'era moderna, chiudendo secondi nel Girone G con un percorso senza sconfitte che include il 3-1 alla Nuova Zelanda, prima vittoria assoluta nella storia del torneo per la nazionale africana.

Il grande punto interrogativo in casa Egitto riguarda Mohamed Salah. Il capitano ha rimediato una lesione al tendine del ginocchio nel pareggio 1-1 contro l'Iran, e la sua disponibilità resta incerta. Se il suo minutaggio dovesse essere gestito con cautela o saltasse del tutto la gara, Omar Marmoush del Manchester City si troverebbe a reggere il peso dell'attacco dei Faraoni.

L'Australia deve fare a meno di Mathew Leckie e Jacob Italiano, entrambi fuori dal torneo per infortunio. Popovic punta sul giovane Nestory Irankunda per fornire imprevedibilità in contropiede, con Harry Souttar e Alessandro Circati a fare da scudo davanti al portiere Patrick Beach.

Per scoprire come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Tony Popovic dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Metcalfe; Irankunda. Out per infortunio Jacob Italiano e Matthew Leckie, entrambi indisponibili per il resto del torneo. Nessuna squalifica registrata per i Socceroos.

In casa Egitto, Hossam Hassan deve fare i conti con l'incognita Salah, ma il capitano figura nel probabile undici: Shobeir; Hafez, Ibrahim, Hany, Fathi; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush. L'unica assenza certa per squalifica è Mohanad Lasheen. Aggiornamenti sulle condizioni di Salah sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Australia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stato il pareggio 0-0 con il Paraguay il 26 giugno, che ha confermato il passaggio del turno come secondi nel Girone D. In precedenza, i Socceroos avevano subito un 2-0 dagli Stati Uniti. L'unico successo nel periodo è arrivato contro la Turchia, battuta 2-0 all'esordio mondiale il 14 giugno. Nelle amichevoli pre-torneo, l'Australia ha pareggiato 1-1 con la Svizzera e perso 1-0 con il Messico, totalizzando quattro gol segnati e quattro subiti nelle cinque gare.

L'Egitto ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio 1-1 con l'Iran del 27 giugno, partita in cui Salah ha riportato l'infortunio muscolare che ne mette in dubbio la presenza. Prima di quel match, i Faraoni avevano battuto la Nuova Zelanda 3-1 il 22 giugno e pareggiato 1-1 con il Belgio all'esordio. Nelle amichevoli, sconfitta 2-1 con il Brasile e vittoria 1-0 sulla Russia. Cinque gol segnati e quattro subiti nel periodo.

Precedenti

AUS Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 3 - 0 Australia 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due nazionali si sono affrontate una sola volta nei dati disponibili. Il 17 novembre 2010, in un'amichevole, l'Egitto batté l'Australia 3-0. Non esistono altri precedenti registrati tra le due selezioni.

Classifica





L'Australia ha chiuso al secondo posto nel Girone D, mentre l'Egitto ha terminato la fase a gironi in seconda posizione nel Girone G.





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