Il canale TV e le opzioni di streaming live per seguire Australia vs Egitto sono indicati di seguito. In Italia, la partita è trasmessa su DAZN.

Come vedere Australia-Egitto con una VPN

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Australia-Egitto: data e orario

L'AT&T Stadium di Arlington, Texas, ospita venerdì 3 luglio una sfida valida per i sedicesimi della Coppa del Mondo 2026. Australia ed Egitto si contendono un posto negli ottavi di finale in quello che si preannuncia come uno scontro tattico tra due squadre con ambizioni e storie molto diverse.

Tony Popovic guida i Socceroos in cerca di un traguardo storico: non hanno mai vinto una partita a eliminazione diretta in un Mondiale. Dopo aver superato un Gruppo D complicato come secondi classificati, l'Australia arriva a questo appuntamento con la solidità difensiva come marchio di fabbrica, ma con soli due gol segnati nell'intera fase a gironi.

Dall'altra parte, l'Egitto di Hossam Hassan ha scritto la storia: i Faraoni hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia il turno a eliminazione diretta di un Mondiale, grazie a un girone G disputato senza mai perdere. Il 3-1 rifilato alla Nuova Zelanda il 22 giugno è rimasto negli annali come la prima vittoria assoluta dell'Egitto in un Mondiale.

L'ombra più grande sul match riguarda Mohamed Salah. Il capitano egiziano ha riportato un problema muscolare al tendine del ginocchio durante il pareggio con l'Iran e la sua disponibilità per venerdì resta incerta. Se il numero 10 del Liverpool dovesse saltare la partita, il peso offensivo ricadrebbe interamente su Omar Marmoush, attaccante del Manchester City in grande spolvero in questo torneo.

L'Australia, dal canto suo, dovrà fare a meno di Mathew Leckie e Jacob Italiano, entrambi out per infortunio. Popovic si affiderà alla coppia difensiva formata da Harry Souttar e Alessandro Circati per contenere la qualità tecnica egiziana, mentre il giovane Nestory Irankunda rappresenta la principale minaccia in ripartenza per i Socceroos.

Due squadre che hanno raggiunto questo turno con percorsi simili per punti e carattere, ma con identità calcistiche profondamente diverse. Chi avrà la meglio accederà agli ottavi dove potrebbe attendere Argentina o Capo Verde.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Australia vs Egitto in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Tony Popovic non ha ancora reso nota la formazione ufficiale dell'Australia e non risultano squalifiche o infortuni confermati nella lista dei convocati. Gli aggiornamenti verranno aggiunti man mano che si avvicina il fischio d'inizio.

In casa Egitto, il grande punto interrogativo riguarda Mohamed Salah: il capitano ha accusato un problema muscolare durante il pareggio con l'Iran e il suo impiego resta in dubbio. Lo staff medico continua a monitorarlo. Hossam Hassan non ha diramato una formazione probabile e non ci sono altre assenze confermate. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti alla partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Australia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è il pareggio per 0-0 contro il Paraguay il 26 giugno, risultato che ha garantito il passaggio del turno come seconda del Gruppo D. In precedenza, i Socceroos avevano perso 2-0 contro gli Stati Uniti nella seconda giornata. L'unica vittoria nel quinquennio considerato è arrivata proprio all'esordio mondiale contro la Turchia, battuta 2-0 il 14 giugno. Nelle amichevoli pre-torneo, l'Australia ha pareggiato 1-1 con la Svizzera e perso 1-0 contro il Messico, totalizzando quattro gol segnati e quattro subiti in cinque gare.

L'Egitto ha registrato anch'esso una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è l'1-1 con l'Iran il 27 giugno, partita nel corso della quale Salah ha rimediato l'infortunio che ne mette a rischio la presenza venerdì. Prima di quel pareggio, i Faraoni avevano battuto la Nuova Zelanda 3-1 il 22 giugno e pareggiato 1-1 con il Belgio all'esordio. In amichevole, l'Egitto ha perso 2-1 contro il Brasile e vinto 1-0 contro la Russia, chiudendo il bilancio con cinque gol segnati e quattro incassati.

Precedenti

AUS Ultima partita EGI 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Egitto 3 - 0 Australia 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due squadre si sono affrontate una volta sola, in un'amichevole il 17 novembre 2010 vinta 3-0 dall'Egitto.

Classifica





L'Australia ha chiuso al secondo posto nel Gruppo D, mentre l'Egitto si è classificato secondo nel Gruppo G.





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