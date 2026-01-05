L'Atlético Madrid affronta il Real Madrid per le semifinali della Supercoppa di Spagna 2026.

I Colchoneros si sono guadagnati un posto nel torneo grazie al terzo posto nella stagione 2024-25 della Liga. L'Atleti non vince il titolo dal 2014, mentre l'ultima volta che ha disputato la finale è stato nel 2020.

Da parte loro, i Merengues hanno ottenuto il biglietto per la competizione dopo essere arrivati secondi nella Liga e nella Copa del Rey. I Blancos hanno alzato il trofeo per l'ultima volta nel 2024, con tre titoli dall'inizio del decennio (2020 e 2022), oltre a due finali perse (2023 e 2025).

GOAL ti offre tutto ciò che devi sapere su come vedere la partita, compreso il canale TV, i dettagli della trasmissione streaming e altro ancora.

Come vedere Atlético Madrid-Real Madrid della Supercoppa di Spagna 2026: canale TV e diretta streaming

Atletico Madrid-Real Madrid sarà visibile gratis e in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, che ha acquisito i diritti di trasmissione della Supercoppa di Spagna per le prossime 3 edizioni.

Niente diretta tv dunque bensì copertura streaming, che consentirà di vedere la semifinale del torneo iberico anche utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Ora di inizio di Atlético Madrid-Real Madrid

Supercoppa di Lega - Supercoppa di Lega King Abdullah Sports City

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita si disputerà giovedì 8 gennaio alle 20:00 (ora italiana) e avrà come scenario lo stadio King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita.

Notizie sulle squadre e sulle formazioni

Probabili formazioni Atletico Madrid - Real Madrid Probabile formazione Panchina Allenatore D. Simeone Probabile formazione Panchina Allenatore X. Alonso

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sull'Atlético Madrid

Recentemente, Enrique Cerezo ha rilasciato un'intervista al quotidiano AS, nella quale ha espresso la sua totale fiducia nel "Cholo" Simeone, con il quale spera finalmente di vincere la Champions League. "Sono convinto che il Cholo ci farà vincere la Champions League. Sono ottimista. Siamo una buona squadra e ce la metteremo tutta. Vogliamo conquistare quel titolo, l'unico che ci manca", ha commentato il presidente dei Colchoneros.

Notizie sul Real Madrid

I Merengues hanno come principale dubbio le condizioni di Kylian Mbappé per la Supercoppa, mentre l'attaccante francese lavora per recuperare in tempo per disputare la competizione.

Intorno al torneo in Arabia, continuano le voci sul mercato dei trasferimenti, soprattutto per quanto riguarda le possibili partenze, tra cui quella di Vinícius Júnior, che ora avrebbe il Chelsea come nuovo pretendente.

Come arrivano alla partita

Storia degli scontri diretti

Classifica