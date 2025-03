Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in tv e streaming?

Atletico e Real Madrid si sfidano nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Grandissima attesa a Madrid per il ritorno del derby tra Atletico e Real valido per gli ottavi di finale della Champions League.

La gara d'andata, giocata una settimana fa al 'Santiago Bernabeu', è terminata 2-1 per i Blancos dunque alla squadra di Ancelotti basterà non perdere per accedere ai quarti dove incontrerebbe la vincente di PSV-Arsenal.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta: canale tv e streaming

Atletico Madrid-Real Madrid sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video grazie all'app su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Streaming possibile sui vari device portatili e, da browser, inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

Gli utenti hanno la possibilità di assistere al derby di Champions League anche attraverso la prova gratuita che Amazon mette a disposizione per coloro che vogliano testare il servizio: al termine dei trenta giorni si potrà sottoscrivere un abbonamento mensile (al costo di 4,99€) o annuale (49,90€), oppure decidere di non procedere in alcun modo.

Chi presenterà e racconterà Atletico Madrid-Real Madrid:

Conduce: Giulia Mizzoni

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Atletico Madrid-Real Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid-Real Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Atletico Madrid e Real Madrid

L'Atletico Madrid è in piena corsa anche in Liga, dove attualmente è secondo davanti proprio al Real Madrid, ma dietro al Barcellona capolista dopo l'importantissima vittoria ottenuta contro l'Athletic Club.

Problemi soprattutto in difesa per Ancelotti, che ha dovuto fare i fronti per mesi ad una grande emergenza eppure non ha perso troppo terreno in campionato dove punta a giocarsi il titolo fino alla fine con lo stesso Atletico Madrid ed il Barcellona.

