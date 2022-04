Prima volta per l'Atletico Madrid di Simeone: zero tiri in porta contro il Manchester City

Una superiorità netta, dimostrata in praticamente tutte le statistiche della partita: quello del Manchester City è stato un dominio, nei confronti di un Atletico Madrid schierato interamente a difesa dello 0-0.

Il muro spagnolo è stato abbattuto dall'imbucata di Foden per De Bruyne, il cui diagonale non ha lasciato scampo ad Oblak: decisivi i cambi di Guardiola, che ha corretto il tiro in corsa inserendo in un sol colpo Grealish, l'inglese classe 2000 e Gabriel Jesus.

L'articolo prosegue qui sotto

Nulla da fare invece per i 'Colchoneros' che, per la prima storica volta durante la gestione di Diego Simeone, non hanno effettuato nemmeno un tiro nella porta avversaria. A riportarlo è 'Opta'.

0 - Per la prima volta sotto Diego Simeone l'Atletico Madrid non ha effettuato nemmeno una conclusione in una partita, considerando tutte le competizioni. Dominato. https://t.co/JtHQofMO3D — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 5, 2022

Un dato che la dice lunga sull'atteggiamento tenuto dai campioni di Spagna in carica, nel primo tempo schierati con un atipico 5-5-0 schiacciato a ridosso della propria area di rigore.

All'ora di gioco Simeone ha provato a dare un'impronta più offensiva alla squadra gettando dentro De Paul, Correa e Matheus Cunha, ma il risultato è rimasto lo stesso: fase d'attacco affidata a qualche sporadico contropiede, frutto maggiormente di iniziative dei singoli più che di una manovra collettiva.