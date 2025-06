Dove vedere Atletico Madrid-Botafogo in diretta TV e streaming?

Ultima partita del girone B del Mondiale per Club: l'Atletico affronta il Botafogo, tutte le informazioni sulla sfida.

Il girone B del Mondiale per Club si chiude con Seattle Sounders-PSG e Atletico Madrid-Botafogo; tutto è ancora aperto con la squadra brasiliana ad un passo dalla qualificazione mentre l'Atletico Madrid rischia concretamente di essere eliminato subito dalla competizione. Di seguito tutto sulla partita, dove vedere, stato di forma e formazioni.

Dove vedere Atletico Madrid-Botafogo in diretta: canale tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Botafogo sarà trasmessa gratuitamente da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. La partita andrà in onda anche su Mediaset, in particolare su Italia 1 e sarà visibile in streaming accedendo a Mediaset Infinity.

Chi presenterà e racconterà Atletico Madrid-Botafogo

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Telecronista Mediaset: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Atletico Madrid-Botafogo: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo B Rose Bowl

Chi trasmette Atletico Madrid-Botafogo in diretta TV e in streaming?

Atletico Madrid-Botafogo: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Atletico Madrid-Botafogo

L'Atletico Madrid dopo aver perso nettamente la prima partita del Mondiale per Club contro il PSG, subendo una sconfitta per 4-0, si è ripresa facendo il proprio dovere contro il Seattle Sounders, superando gli statunitensi per 3-1.

Il Botafogo invece è una delle squadre più in forma della competizione essendo a punteggio pieno dopo i successi con i Seattle Sounders e soprattutto quello con il PSG.

