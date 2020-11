Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming

Big match tra Atletico Madrid e Barcellona nel decimo turno della Liga: tutto sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

Sfida tra titani nella decima giornata della 2020/2021: da una parte l' , dall'altra il , divise in classifica da sei punti ('Colchoneros' davanti).

Guarda Atletico Madrid-Barcellona in diretta e in esclusiva su DAZN

Entrambe le squadre hanno giocato fin qui sette partite: i ragazzi di Simeone sono ancora imbattuti e possono vantare la miglior difesa del torneo con appena due reti al passivo, uno degli storici punti di forza delle squadre allenate dal 'Cholo'.

Altre squadre

Due sconfitte invece per i blaugrana, ancora fermi a 11 punti: rendimento al di sotto delle aspettative in trasferta per quanto riguarda il campionato, dove è arrivata una sola vittoria (sul campo del Vigo).

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Tre i precedenti nella passata stagione: un pareggio e un successo per parte, tra cui spicca il 2-3 rifilato dall'Atletico Madrid a Messi e compagni nella semifinale della Supercoppa di .

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-BARCELLONA

Atletico Madrid-Barcellona si giocherà sabato 21 novembre 2020 allo stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile assistere all'incontro su una smart semplicemente collegandosi attraverso l'applicazione dedicata o, in alternativa, usufruendo di un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast che consente alla tv di diventare smart. Si potrà godere della visione della partita anche scaricando l'app di DAZN tramite una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 o PS5).

La visione in di Atletico Madrid-Barcellona sarà disponibile su pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale di DAZN e inserendo le proprie credenziali, su smartphone e tablet accedendo all'area riservata dall'applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-BARCELLONA

Simeone non potrà contare sul grande ex Suarez, risultato positivo al Coronavirus nel ritiro dell' : al centro dell'attacco agirà Diego Costa, supportato da Joao Felix e Marcos Llorente. Herrera e Koke favoriti su Torreira e Kondogbia per un posto in mediana; Savic, Hermoso e Gimenez davanti a Oblak.

Koeman senza gli infortunati Busquets e Ansu Fati: il talentino classe 2002 non tornerà a disposizione prima di marzo dopo l'operazione per la rottura del menisco. Pjanic dal 1' in coppia con De Jong, davanti il trio di trequartisti formato da Dembélé, Griezmann e Pedri a supporto di Messi. Coutinho e Araujo in forte dubbio.

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Gimenez; Trippier, Koke, Herrera, Saul; Joao Felix, Llorente; Diego Costa.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Dembélé, Griezmann, Pedri; Messi.