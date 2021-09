L'Atalanta ospita lo Young Boys nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. Tutte le info su dove seguire il match in tv e streaming.

Ritorna la Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri al debutto europeo in casa affrontano lo Young Boys, insolita capolista del girone.

Al Gewiss Stadium di Bergamo, la Dea mette nel mirino i tre punti dopo aver pareggiato 2-2 sul campo del Villarreal grazie alle reti di Freuler e Gosens.

Gli svizzeri, invece, sono reduci dal clamoroso successo in rimonta contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Dopo la rete del portoghese, Ngamaleu e Siebatcheu hanno ribaltato le sorti della sfida regalando i primi tre punti a David Wagner.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-YOUNG BOYS

Atalanta-Young Boys si giocherà mercoledì 29 settembre 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45

DOVE VEDERE ATALANTA-YOUNG BOYS IN TV E STREAMING

Il confronto tra Atalanta e Young Boys sarà trasmesso in diretta su Sky: i canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno assistere alla partita di Bergamo anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go: basterà scaricare l'app dedicata su pc, smartphone o tablet.

C'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta dalla programmazione

Streaming disponibile anche su Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, oppure scaricare la relativa app da smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-YOUNG BOYS

Muriel è ancora ai box, costringendo Zapata agli straordinari nel reparto avanzato. Alle sue spalle agiranno Pessina e Malinovskyi. A centrocampo tutto secondo copione con Zappacosta e Gosens sulle corsie, mentre de Roon e Freluer giocheranno in mezzo. In difesa Toloi, Demiral e Djimsiti a protezione di Musso. Out l'infortunato Palomino.

Young Boys pronto a confermare l'undici che ha piegato lo United: Elia sarà il riferimento avanzato con Fassnacht, Aebischer e Ngamaleu a rimorchio. In mediana largo al duo Martines-Sierro, in difesa Hefti, Camara, Lauper e Garcia. von Bollmos in porta.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): von Bollmos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Martins, Sierro; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Elia.