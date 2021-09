Probabili formazioni Atalanta-Young Boys: Dea all'esame svizzero

Gasperini in avanti si affida al solo Zapata, contro uno Young Boys temibile e capace di battere il Manchester United.

Dopo aver raddrizzato il suo cammino in campionato con gli ultimi risultati, l'Atalanta cerca la prima vittoria stagionale in Champions League contro lo Young Boys. La formazione svizzera non è un avversario così morbido e lo può testimoniare il Manchester United, battuto 2-1 nella prima gara della fase a gironi.

Gasperini potrebbe dare continuità all'ultima formazione schierata in campionato, che ha frenato la corsa dell'Inter con uno spettacolare pareggio per 2-2. Il trio difensivo scelto per proteggere la porta di Musso sarà composto da Toloi, Demiral e Djimsiti: Palomino non è disponibile.

Le corsie esterne saranno terreno di conquista per Zappacosta e Gosens, con quest'ultimo autore del goal del definitivo 2-2 contro il Villareal. De Roon e Freuler agiranno nel cuore della mediana, mentre sulla trequarti Pessina e Malinovskyi dovranno assistere l'unica punta Zapata.

Si potrebbe rivedere Luis Muriel, fuori da alcune settimane, ma solo per la panchina, come annunciato ieri da Gasperini.

Lo Young Boys deve fare a meno di Fassnacht, uno dei migliori giocatori a disposizione nell'organico di David Wagner. Fuori anche Lustenberger, Monteiro, Nsame, Maier e Zesiger.

Per il resto, nel 4-4-2 svizzero trovano spazio Von Ballmoos tra i pali, Hefti, Camara, Lauper e Garcia come quartetto difensivo, Aebischer e Martins Pereira a comporre la diga di centrocampo e infine Spielmann e Ngamaleu sugli esterni con Elia e Siebatcheu coppia offensiva.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi,Pessina; Zapata.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Spielmann; Elia, Siebatcheu.